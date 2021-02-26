شارك في تدريبات منفردة.. بوكيتينو يكشف تفاصيل عودة نيمار للملاعب

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن برنامج تعافي المهاجم نيمار يسير وفق الخطة، بعد استبعاده لأربعة أسابيع في وقت سابق من الشهر الجاري؛ بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وغاب الدولي البرازيلي منذ إصابته في العاشر من فبراير الجاري خلال مباراة بكأس فرنسا أمام كاين.

وتم استبعاد نيمار من مواجهة ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام برشلونة.

واستأنف نيمار التدريبات الفردية يوم أمس الخميس، لتزداد الآمال في عودته بصورة أسرع من المتوقع.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ديجون في الدوري الفرنسي: ”يتبع تعليمات القطاع الطبي في النادي، شارك اليوم في تدريبات فردية في الملعب، يشعر بالتفاؤل ونحن سعداء بذلك. كل شيء يسير وفق برنامج التعافي“.

ويستضيف سان جيرمان منافسه برشلونة في العاشر من مارس في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعد أن حقق فوزا كبيرا 4-1 ذهابا في كامب نو.

ويحتاج سان جيرمان أولا لاستعادة مكانته في الدوري الفرنسي بعد أن تراجع للمركز الثالث بالهزيمة على ملعبه 2-صفر أمام موناكو مطلع الأسبوع.

ورغم أن ديجون متذيل الترتيب سيواجه باريس سان جيرمان في مباراة محفوفة بالمخاطر، إلا أنه سيلعب بدون نيمار وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وأليساندرو فلورينتسي وماركو فيراتي وماورو إيكاردي بسبب الإصابة.

ويتأخر سان جيرمان بأربع نقاط عن ليل المتصدر، وبنقطة واحدة عن أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني.