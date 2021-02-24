التحقيق مع بواتينغ بتهمة الاعتداء على صديقته الراحلة

فتح مكتب المدعي العام في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الأربعاء، تحقيقا مع نجم بايرن ميونخ جيروم بواتينغ للاشتباه في الاعتداء المتعمد على صديقته الراحلة كاسيا لينهارت، بحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار.

وقالت الصحيفة إنه تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إصابة لينهارت في إذنها، لكن تم حذف الصور لاحقا.

وقالت آن لايدنغ كبيرة المدعين للصحيفة: ”استؤنفت التحقيقات في العاشر من فبراير الحالي لأننا تلقينا معلومات جديدة كجزء من التحقيق في الوفاة التي وقعت في برلين، ما يمكن أن يعطي مؤشرات على احتمال استمرار التحقيقات مع بواتنيغ والتي لم تنتهِ بعد“.

وتوفيت كاسيا لينهارت (25 عاما) في التاسع من فبراير/شباط الحالي، حيث أشارت وسائل إعلام مختلفة إلى أنها انتحرت، لكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل نهائي.

وكشفت لايدنغ عن سبب توقف التحقيقات مع بواتينغ في وقت سابق بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة في 19 يونيو/حزيران 2020 قائلة: ”الطرف المتضرر قرر في البداية عدم تقديم أي معلومات أخرى تدينه. كما أن التحقيقات لم تنتهِ بعد“.

وهناك بالفعل لائحة اتهام ضد بواتينغ، ولا يتم التفاوض حاليًا على محاكمة بطل كأس العالم 2014 في محكمة ميونخ المحلية بسبب قيود فيروس كورونا، لكن الأمر يتعلق بشبهة إيذاء جسدي منه لصديقته السابقة شيرين والدة توأمه.

وعلق بواتينغ (32 عاما) على مزاعم كاسيا في مقابلة مع الصحيفة ذاتها في الثاني من فبراير/شباط الحالي قائلا: ”خلال علاقتنا كثيراً ما كانت كاسيا تهدد بتدميري. لقد هددت بإفساد مسيرتي ومحاولة جعلي أفقد أطفالي“.

وأضاف: ”إذا قمت بخيانتها أو إحراجها علانية قالت إنها ستتهمني بضربها. كانت تعلم جيدًا أن والدة أطفالي اتهمتني بنفس الاتهام، وأنه توجد دعوى قضائية ضدي بالفعل“.