كومان قبل مباراة برشلونة ضد إلتشي: ما زلنا ننافس على اللقب وسنقاتل حتى النهاية

يؤمن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، أن فريقه ما زالت لديه فرصة للقتال على حصد لقب الدوري الإسباني، قبل مواجهة نظيره إلتشي المقررة غدًا الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام قادش ليفقد نقطتين غاليتين في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

وقال كومان، في المؤتمر الصحفي للمباراة، يوم الثلاثاء: ”ما زلنا ننافس على لقب الدوري الإسباني، وسنقاتل حتى النهاية، لن نستسلم، لأنك في برشلونة الذي يلعب للفوز بكل شيء، وهذا مهم جدًا“.

وعن حالة لاعبيه قبل مواجهة إلتشي في ظل خسارة العديد من النقاط في المباريات الأخيرة، أشار: ”لقد خسرنا العديد من المباريات بسبب الأخطاء الفردية، ونلعب بتوتر في الدقائق الأخيرة وهذا ليس صحيحًا“.

وتابع: ”لا أحب انتقاد اللاعبين في الإعلام، لا بد أن أحميهم، وتحدثت مع لينغليه بعد الخطأ في المباراة الماضية ضد قادش، لا يمكن أن ألوم لاعبا واحدا على خسارة النقاط، من الممكن أن يقدم الأفضل، لكنه ارتكب خطأ مثل الجميع، إذا كانت النتيجة 2/0، كان الأمر سيكون مختلفًا“.

وأكد: ”لدينا قادة مميزون مثل جيرارد بيكيه وجوردي ألبا في الدفاع، وفي الوسط هناك القائد بوسكيتس، بالإضافة إلى ميسي في الهجوم، إنهم يملكون الشخصية والخبرة. من المهم التركيز بشكل كبير في المباريات التي تكون لصالحنا بفارق هدف، كي لا يتكرر معنا سيناريو قادش“.

واختتم حديثه بالرد على تساؤل بشأن رغبته في التعاقد مع هالاند أو كيليان مبابي، قائلا: ”لا يمكنني الرد على تلك الأسئلة بنفس الطريقة كل أسبوع، نحن نلعب مباريات هامة، ولا مجال للحديث عن لاعبين آخرين“.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 47 نقطة، خلفًا لأتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 55 نقطة، وريـال مدريد الوصيف برصيد 52 نقطة.