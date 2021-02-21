ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام قادش

واصل فريق برشلونة إهدار النقاط في صراعه على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه قادش خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الليغا.

تقدم برشلونة أولا بهدف جاء عند الدقيقة 32، إثر عرقلة تعرض لها بيدري غونزاليس داخل المنطقة المحظورة، احتسب على إثرها ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي بنجاح.

ورغم السيطرة الواضحة للفريق الكتالوني، تمكن قادش من معادلة الكفة بهدف أحرزه المهاجم أليخاندرو فيرنانديز في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

#برشلونة يتعادل مع قادش 1/1

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التعادل رفع رصيد برشلونة إلى 47 نقطة من 23 مباراة في المركز الثالث#إرم_سبورت #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/mY6XNrJaYk — إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2021

وبات في رصيد برشلونة 37 نقطة عزز بها مركزه الثالث، متخلفا بفارق ثماني نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد وخمس نقاط عن الريال صاحب المركز الثاني.

بالمقابل، وصل قادش إلى النقطة 25 وصعد إلى المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

وفشل برشلونة بالثأر من هزيمته أمام قادش 1 – 2 في مباراة الدور الأول.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: