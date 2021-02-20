رياضة

ما قصة دمى الأطفال التي وضعها بلد ا...
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ما قصة دمى الأطفال التي وضعها بلد الوليد على المدرجات قبل مباراته مع ريال مدريد؟‎

في لفتة رائعة، حرص لاعبو فريق بلد الوليد على دعم الأطفال المصابين بالسرطان، قبل انطلاق المواجهة ضد ريال مدريد، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ24 للدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

في لفتة رائعة، حرص لاعبو فريق بلد الوليد على دعم الأطفال المصابين بالسرطان، قبل انطلاق المواجهة ضد ريال مدريد، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ24 للدوري الإسباني.

وظهرت على مقاعد ملعب ”نيوفو جوسي زورييلا“ العديد من الدمى والتي يمكن شراؤها من أجل دعم الأطفال المصابين بالسرطان.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يتواجد في المركز الثاني، برصيد 49، بفارق 6 نقاط عن المُتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يقبع بلد الوليد في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.

وواجه ”الميرنغي“ منافسه بلد الوليد في الدوري الإسباني حتى الآن 89 مرة، فاز الريال في 57، وخسر في 14، وتعادل الفريقان في 18 مواجهة.

ولم يذق ريال مدريد طعم الخسارة من بلد الوليد في الليغا منذ العام 2008 / 2009، عندما خسر بهدف نظيف.

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