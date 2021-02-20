رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: ليفانتي يهزم...
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ترتيب الدوري الإسباني: ليفانتي يهزم أتلتيكو مدريد ويشعل المنافسة على الصدارة‎

حقق ليفانتي فوزًا ثمينًا على نظيره أتلتيكو مدريد، (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق ليفانتي فوزًا ثمينًا على نظيره أتلتيكو مدريد، (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبخسارة أتلتيكو 3 نقاط ثمينة أمام ليفانتي، اليوم، منح كلًا من ريال مدريد وبرشلونة، فرصة اللحاق به، في صدارة جدول الترتيب.

وخسر أتلتيكو مدريد 7 نقاط في آخر 4 مباريات بالليغا، وسيواجه فياريال، وريال مدريد، وأتلتيك بلباو، وخيتافي، في 4 مباريات متتالية.

وسجل لويس موراليس هدف ليفانتي الأول في الدقيقة 30، قبل أن يحرز دي فروتوس هدفًا في الدقيقة 95، بطريقة رائعة بعدما استغل خروج يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، من مرماه لمساندة هجوم ”الأتلتي“، ولكن دي فروتوس استغل الفرصة وسدد الكرة في الشباك الخالية، ليعاقب أوبلاك ومدرب الفريق الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 55 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متقدمًا على الريال، الوصيف، بفارق 6 نقاط فقط، مع خوضه العدد نفسه من المباريات، بينما يتفوق على برشلونة بـ9 نقاط، مع مباراة مؤجلة لصالح الأخير.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، ضيفًا على بلد الوليد، مساء اليوم.

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