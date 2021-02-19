مشروع فلورنتينو بيريز في انتخابات ريال مدريد: هالاند وكليان مبابي وملعب سانتياغو بيرنابيو

يستعد ريال مدريد لانتخابات رئاسية جديدة في الصيف القادم 2021 في حال موافقة السلطات الصحية الإسبانية على إجرائها في موعدها بسبب انتشار فيروس كورونا ومن المحتمل أن يتقدم الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز لولاية جديدة مع وجود منافسين عبروا عن رغبتهم في دخول السباق وهما فيسنتي بولودا وإنريكي ريكيلمي.

وذكرت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ المقربة من ريال مدريد أن الرئيس الحالي يجهز مشروعا قويا لتدمير منافسيه وعلى رأسه إعادة بناء الفريق ليكون تنافسيا في السنوات القادمة على الألقاب المهمة.

ويبقى أهم لاعبين يرغب فلورنتينو بيريز في ضمهما هما الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان صيف 2021 والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند صيف 2022 بالإضافة لصفقة مجانية تهم المدافع النساوي دافيد ألابا الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ صيف 2021 .

ومن أجل تحقيق حلمه في بناء الفريق فموقع “ ديفنسا سنترال“ أكد أن مجلس إدارة فلورنتيو بيريز لن يضع خطوطا حمراء حول رحيل أو بيع لاعبين أبرزهم العميد سيرجيو راموس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وعدة لاعبين من الفريق الأول.

وأكد الموقع أن 4 لاعبين يعتبرون خارج قرار البيع على الأقل في الوقت الحالي وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو والمدافع الفرنسي رافائيل فاران والجناح الإسباني ماركو أسينسيو.

ويبقى المشروع الثاني للرئيس فلورنتينو بيريز هو ملعب سانتياغو بيرنابيو والذي دخل المرحلة الأخيرة من خطة تجديده ليكون ملعبا بمواصفات عالمية ويمنح الفريق إمكانيات جديدة لضم إيرادات قوية في ميزانية الفريق.