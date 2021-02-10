تشافي سيمونز يشارك في أول مباراة رسمية له مع باريس سان جيرمان‎

شارك الناشئ الهولندي تشافي سيمونز، لأول مرة مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، أمام كاين المنتمي للدرجة الثانية، خلال مباراة الفريقين في المرحلة الأولى من كأس فرنسا.

وتأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى دور 32 في كأس فرنسا لكرة القدم بانتصاره 1-صفر على مضيفه كاين.

وحل تشافي سيمونز صاحب الـ17 عامًا، بديلا لزميله لياندرو باريديس في الدقيقة 78، ليكتب أول مشاركة رسمية له مع باريس سان جيرمان.

هل تتذكره⁉️

نعم هو، تشافي سيمونز ناشيء برشلونة السابق الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، لقد شارك كبديل في الشوط الثاني خلال مباراة كان وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا التي انتهت بفوز الأخير.

عمره الآن 17 سنة.#باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/ohdlA7fsuJ — إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2021

وبدأ تشافي، المولود في 21 من أبريل 2003 بمدينة أمستردام الهولندية، لعب كرة القدم في أكاديمية نادي برشلونة “لاماسيا” منذ سن السابعة، متنقلًا بين مستويات الفريق الكتالوني للناشئين ومن بعدها الشباب، وسماه والده، اللاعب السابق ريجيلو سيمونز، تشافي تيمنًا بأسطورة برشلونة، تشافي هيرنانديز، ولُقّب بـ”الضفائر الذهبية” نسبة للون شعره.

واكتسب اللاعب الهولندي الصغير شهرة واسعة بسبب مهاراته في كرة القدم، ليتابعه الملايين عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختياره مغادرة “لاماسيا”، إلى باريس سان جيرمان.

78′ 🆕 أول مباراة رسمية في سن الـ 17 لموهبتنا الشابة @xavisimons الذي يدخل دراكسلر 👏❤️💙 @IGanaGueye يحل محل @LParedss #SMCPSG — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 10, 2021

وبعد 9 سنوات أمضاها في مدرسة برشلونة، قرر تشافي الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مجانا في يوليو 2019.

وجاء ذلك القرار بسبب عدم تلبية برشلونة مطالب تشافي برفع راتبه، وهو ما زال في صفوف الناشئين، إلى مليون يورو سنويًا، وتصعيده إلى فريق تحت 19 عامًا بشكل فوري.