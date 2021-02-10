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رياضة

تشافي سيمونز يشارك في أول مباراة رس...
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تشافي سيمونز يشارك في أول مباراة رسمية له مع باريس سان جيرمان‎

حل تشافي سيمونز صاحب الـ17 عامًا، بديلا لزميله لياندرو باريديس في الدقيقة 78.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

شارك الناشئ الهولندي تشافي سيمونز، لأول مرة مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، أمام كاين المنتمي للدرجة الثانية، خلال مباراة الفريقين في المرحلة الأولى من كأس فرنسا.

وتأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى دور 32 في كأس فرنسا لكرة القدم بانتصاره 1-صفر على مضيفه كاين.

وحل تشافي سيمونز صاحب الـ17 عامًا، بديلا لزميله لياندرو باريديس في الدقيقة 78، ليكتب أول مشاركة رسمية له مع باريس سان جيرمان.

وبدأ تشافي، المولود في 21 من أبريل 2003 بمدينة أمستردام الهولندية، لعب كرة القدم في أكاديمية نادي برشلونة “لاماسيا” منذ سن السابعة، متنقلًا بين مستويات الفريق الكتالوني للناشئين ومن بعدها الشباب، وسماه والده، اللاعب السابق ريجيلو سيمونز، تشافي تيمنًا بأسطورة برشلونة، تشافي هيرنانديز، ولُقّب بـ”الضفائر الذهبية” نسبة للون شعره.

واكتسب اللاعب الهولندي الصغير شهرة واسعة بسبب مهاراته في كرة القدم، ليتابعه الملايين عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختياره مغادرة “لاماسيا”، إلى باريس سان جيرمان.

وبعد 9 سنوات أمضاها في مدرسة برشلونة، قرر تشافي الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مجانا في يوليو 2019.

وجاء ذلك القرار بسبب عدم تلبية برشلونة مطالب تشافي برفع راتبه، وهو ما زال في صفوف الناشئين، إلى مليون يورو سنويًا، وتصعيده إلى فريق تحت 19 عامًا بشكل فوري.

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تشافي سيمونز يشارك في أول مباراة رس...
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ميسي يرد على تقارير رحيله إلى باريس سان جيرمان

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتواصل مع باريس سان جيرمان، ولم يتحدث مع أي شخص من غرفة ملابس الفريق الفرنسي سواء مواطنه أنخيل دي ماريا أو صديقه البرازيلي نيمار، مؤكدة أن قائد برشلونة سئم من شائعات انتقاله إلى سان جيرمان.

وقال موقع ”غول“ في نسخته الإسبانية، يوم الخميس، إن ميسي بدأ يتعب من الشائعات المختلفة حول مستقبله. كما علم الموقع، فإن النجم الأرجنتيني لم يتواصل مع باريس سان جيرمان، ولم يتحدث مع أي شخص من غرفة الملابس الباريسية، ولم يتحدث عن هذه القضية.

علاوة على ذلك، لم يكن على علم في الأيام الأخيرة بالضجيج الإعلامي الذي أحدثته وسائل الإعلام حول تسريب أرقام عقده، والتي كشفت عنها صحيفة ”إل موندو“ الإسبانية.

ويخطط قائد برشلونة، الذي قاد فريقه في انتفاضة للفوز على غرناطة في كأس الملك، لعدم اتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم، وقد سئم من التكهنات بشأن مستقبله، حيث قال من قبل إنه لن يتحدث إلا عندما يحين الوقت ويكون لديه شيء للتواصل بشأنه.

وعلى الرغم من كثرة الأحداث الكثيرة في برشلونة خلال الشهور الأخيرة، لكن لم يتغير شيء بالنسبة لميسي، منذ أن منح الموقع مقابلة حصرية في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتمتع قائد برشلونة، الذي ظل في النادي الكتالوني لأنه ”لن يقاضي نادي حياته“، بالهدوء والتركيز، وعلى الرغم مما تثيره وسائل الإعلام، فإنه يتجاهل كل ذلك حول عقده ويبدأ في الشعور بالضجر من التكهنات التي تنشر حول مصيره الموسم المقبل.

لا اتصال بالمرشحين ولا مع الأندية الأخرى

وعلى عكس ما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة، لم يتصل ميسي بأي من المرشحين الثلاثة لرئاسة النادي لسبب بسيط، نيته البقاء خارج المنافسة الانتخابية. بالضبط نفس الشيء يحدث مع التكهنات المختلفة حول توقيع افتراضي من قبل باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

ويعرف ميسي أنه يمكنه التفاوض مع أي نادٍ منذ يناير/كانون الثاني الماضي، لكن وفقًا لـ“غول“، لم يفكر ميسي أو أي فرد من أفراد عائلته في الاتصال بالأندية الأخرى.

وفي الوقت الحالي، فإن أجندة ميسي لها أولوية واحدة فقط، أن ينأى بنفسه عن الشائعات، ويركز على أدائه في الملعب، ويظهر أنه مهما حدث مع مستقبله، فإن التزامه وبرشلونة لا شك فيهما.

ولا يزال يدرس فريق ميسي من المحامين إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة ”إل موندو“. ومع ذلك، علم الموقع أن الدعوى لم ترفع بعد.

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