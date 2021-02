تشافي سيمونز يشارك في أول مباراة رسمية له مع باريس سان جيرمان‎

شارك الناشئ الهولندي تشافي سيمونز، لأول مرة مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، أمام كاين المنتمي للدرجة الثانية، خلال مباراة الفريقين في المرحلة الأولى من كأس فرنسا.

وتأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى دور 32 في كأس فرنسا لكرة القدم بانتصاره 1-صفر على مضيفه كاين.

وحل تشافي سيمونز صاحب الـ17 عامًا، بديلا لزميله لياندرو باريديس في الدقيقة 78، ليكتب أول مشاركة رسمية له مع باريس سان جيرمان.

وبدأ تشافي، المولود في 21 من أبريل 2003 بمدينة أمستردام الهولندية، لعب كرة القدم في أكاديمية نادي برشلونة “لاماسيا” منذ سن السابعة، متنقلًا بين مستويات الفريق الكتالوني للناشئين ومن بعدها الشباب، وسماه والده، اللاعب السابق ريجيلو سيمونز، تشافي تيمنًا بأسطورة برشلونة، تشافي هيرنانديز، ولُقّب بـ”الضفائر الذهبية” نسبة للون شعره.

واكتسب اللاعب الهولندي الصغير شهرة واسعة بسبب مهاراته في كرة القدم، ليتابعه الملايين عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختياره مغادرة “لاماسيا”، إلى باريس سان جيرمان.

78′ 🆕 First official match at 17 years old for @xavisimons who replaces Draxler 👏❤️💙 @IGanaGueye replaces @LParedss #SMCPSG pic.twitter.com/0N4fOstmB6

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 10, 2021