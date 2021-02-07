صحيفة: باريس سان جيرمان قدم عرضا مذهلا لضم ميسي

يبدو أن مانشستر سيتي بات بعيدا عن التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد وهداف برشلونة التاريخي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، بعد تقارير تشير إلى أن باريس سان جيرمان تقدم بالفعل بعرض رائع للنجم الأرجنتيني.

ومع عدم تجديد عقده مع النادي الكتالوني بات ميسي، البالغ 33 عاما، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات قريبا من الرحيل عن برشلونة ناديه منذ الطفولة بنهاية الموسم الحالي.

وكان هناك قدر كبير من التكهنات بشأن المكان الذي سينتهي به قائد الأرجنتين، مع وجود عدد محدود جدًا من الأندية القادرة على تحمل أجره الهائل.

وكان سيتي واحدا من هذه الأندية، واحتمال إعادة ارتباط ميسي بمدربه السابق بيب غوارديولا بالتأكيد أمر مثير للاهتمام، لكن وفقًا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، قام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بالخطوة الأولى.

وقالت الصحيفة، إن بطل الدوري الفرنسي عرض على ميسي عرضا مذهلا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، تذهب له بمفرده باعتباره صفقة مجانية، بالإضافة إلى راتب أساسي قدره 800 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وبالطبع سيتي غير قادر على التنافس هذا العرض، لكنه يظل واثقًا بهدوء من أنه لا يزال بإمكانه إقناع ميسي باختياره بسبب علاقته بغوارديولا.

وقد تكون صلات النادي الإنجليزي مع فريق نيويورك سيتي مكافأة وعنصر جذب أيضًا، حيث من المعروف أن ميسي حريص على إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين.

تسريب عقد ميسي الضخم.. تمهيد لرحيله أم بهدف إحراجه؟! pic.twitter.com/XX8XfliQ4f — إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2021

وأوضح ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رغبته في تدريب مواطنه الأرجنتيني، قائلاً في وقت سابق من هذا الأسبوع: ”إذا أتيحت الفرصة لتدريب ميسي، فسيكون ذلك رائعًا. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تكون مشكلة.

”(ميسي وأنا) نشارك حبنا لنيويلز، لقد ارتدينا هذا القميص، لكننا سنرى. أنت لا تعرف ما يخبئه المستقبل لنا وما إذا كانت مساراتنا ستتقاطع“.

وأبدى برشلونة غضبه بشدة من محاولات باريس سان جيرمان التعاقد مع ميسي، وهذا بالتأكيد زاد الموقف إثارة قبل مواجهة الفريقين في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووقع ميسي آخر عقد مع برشلونة في شهر نوفمبر من عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي العقد بنهاية شهر يونيو المقبل، مما يحق له التفاوض بشكل مجاني مع أي نادٍ آخر.

ونشرت صحيفة ”إل موندو“ الإسبانية، نسخة مسربة من عقد ميسي مع ناديه الإسباني، الذي يحصل قائد منتخب الأرجنتين بموجبه على أكثر من 555 مليون يورو على مدى 4 مواسم، إذا تم استيفاء سلسلة من الشروط.

وحاول ميسي من قبل مغادرة النادي الكتالوني الصيف الماضي، إلا أنه رضخ في النهاية لقرار النادي بتفعيل الشرط الجزائي بقيمة 700 مليون يورو، وقرر البقاء لموسم آخر.