صحيفة: راموس يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية في تقرير حصري أن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، جاهز للرحيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي، ويفضل الانتقال لمانشستر يونايتد لأنه لا يحب باريس سان جيرمان.

وانهارت المحادثات بين ريال مدريد وراموس بشأن تجديد عقده، وهذا يعني أن قائد منتخب إسبانيا، الفائز بلقب الليغا خمس مرات وأربع بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وبطولتين لأوروبا، سيكون متاحًا مجانًا في يوليو/تموز المقبل.

ويحق له التفاوض مع أندية خارج إسبانيا في الوقت الحالي بهدف إبرام صفقة جديد، كما أن وكيله وشقيقه رينيه راموس، يستهدف الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن قائد إسبانيا غير مقتنع بالانتقال إلى باريس وقد رفض بالفعل عروض من آسيا لأن عائلته ليست حريصة الانتقال بعيدا عن أوروبا، ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من الأندية التي تستطيع دفع أجر راموس.

وحتى في سن الرابعة والثلاثين، يتوقع أن يحصد أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ورفض صفقة جديدة لمدة عامين في ريال عندما طُلب منه خلالها خفض راتبه بنسبة 10%.

وتعتقد مصادر مقربة من اللاعب أن الانتقال إلى مانشستر سيتي أو ليفربول سيكون ”صعبًا للغاية“ لكن لم يتم استبعاد أي ناد.

وقد ينبه ذلك إيفرتون، خاصة وأن كارلو أنشيلوتي قاد راموس لمدة عامين في ريال مدريد بين 2013 و 2015، ومع ذلك، من المتوقع أن يستهدف راموس مانشستر يونايتد أولاً، وسط شائعات بأن أولد ترافورد هو الوجهة المفضلة للمدافع المخضرم.

وأظهر يونايتد من خلال التعاقد مع إدينسون كافاني البالغ من العمر 33 عامًا أن العمر ليس عائقًا، وراموس، الذي سمع كل شيء عن الحياة في يونايتد من ديفيد بيكهام عندما لعبوا معًا في مدريد، سيجلب الخبرة المطلوبة بشدة لدفاع أولي غونار سولشاير.