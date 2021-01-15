زيدان يدافع عن هازارد بعد خسارة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن النجم البلجيكي إدين هازارد يفتقر إلى الثقة، وذلك بعد أداء اللاعب في الخسارة 1/2 أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال زيدان عقب المباراة: ”هازارد بحاجة لاستعادة الثقة وتقديم أداء قوي أو تسجيل هدف أو فعل شيء مختلف. نعلم مدى جودته، علينا التحلي بالصبر“.

وأضاف ”يجب أن نمنحه الوقت. الجماهير تريد مشاهدة أفضل نسخة من هازارد، نحن ملتزمون معه وهو يريد حقا تقديم أفضل ما لديه. لكن اليوم لا يتوقف الأمر على هازارد فقط، نحن في خندق واحد“.

أحمد عفيفي:

ريال مدريد لم يجد الحل تحت الضغط العالي.. وهازارد أمام المرمى ليس لاعب إيجابي.#مدريد_بلباو pic.twitter.com/3MRwJ0l04V — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021

وسجل هازارد هدفين فقط في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، علما أنه أغلى لاعب انتقال في تاريخ ريال مدريد.

وعن المباراة قال زيدان ”عانينا في الشوط الأول لكن لم يكن كافيا تحسن الأداء في الشوط الثاني“.

واعترف ”لم نقرأ المباراة جيدا. أتلتيك بلباو ضغط بشكل ممتاز وفقدنا الكرة كثيرا وهو أمر ليس معتادا بالنسبة لنا“.

وأكد زيدان ”نعلم أننا سنتعرض لانتقادات بعد ما حدث لكننا سنركز ونواصل العمل“.

ونال ريال كأس السوبر في الموسم الماضي، لكنه ودع المسابقة أمام بلباو الذي يتحسن سريعا مع مدربه الجديد مارسيلينيو الذي خاض مباراته الثانية مع الفريق بعد تولي المسؤولية عقب رحيل جايزكا جاريتانو.

وسجل راؤول غارسيا هدفي أتلتيك بلباو في الدقيقتين 18 و38، في حين سجل كريم بنزيما الهدف الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 73.

وسيلعب أتلتيك بلباو مع برشلونة يوم الأحد في النهائي، بعد أن كانت الجماهير تأمل في مشاهدة مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.