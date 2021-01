ريال مدريد يجتاز عاصفة ثلجية قوية وجاهز لمباراة أوساسونا

وصلت بعثة ريال مدريد إلى مدينة بامبلونا لمواجهة أوساسونا في وقت لاحق يوم السبت، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 4 ساعات، حيث اضطرت الطائرة للوقوف في مطار مدريد في انتظار مسار طائرات متاح بسبب عاصفة ثلجية قوية تجتاح العاصمة الإسبانية.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن بعثة ريال مدريد مكثت في الطائرة عدة ساعات بسبب إغلاق مدارج الإقلاع، لكن أخيرا، بعد انتظار طويل للغاية وحوالي الساعة 11 مساء يوم الجمعة بتوقيت مدريد، حصلت طائرة ريال مدريد على الضوء الأخضر للطيران إلى بامبلونا.

واضطر ريال مدريد إلى السفر يوم الجمعة بناء على طلب الليغا، وعدم السفر في يوم المباراة كالمعتاد. ومع ذلك، لم يستطع تجنب هذه الانتكاسة التي كانت على وشك أن تجبر الرحلة على الإلغاء.

Apparently Real Madrid’s team has been sitting in the aircraft for an hour because the aircraft is unable to take off due to the runway being frozen. It’ll be at least another 30mins more.

Zidane Covid scare, Jovic last minute injury… 2021 off to quite a start. pic.twitter.com/N5jNkdGEiG

— M•A•J (@Ultra_Suristic) January 8, 2021