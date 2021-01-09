ريال مدريد يجتاز عاصفة ثلجية قوية وجاهز لمباراة أوساسونا

وصلت بعثة ريال مدريد إلى مدينة بامبلونا لمواجهة أوساسونا في وقت لاحق يوم السبت، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 4 ساعات، حيث اضطرت الطائرة للوقوف في مطار مدريد في انتظار مسار طائرات متاح بسبب عاصفة ثلجية قوية تجتاح العاصمة الإسبانية.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن بعثة ريال مدريد مكثت في الطائرة عدة ساعات بسبب إغلاق مدارج الإقلاع، لكن أخيرا، بعد انتظار طويل للغاية وحوالي الساعة 11 مساء يوم الجمعة بتوقيت مدريد، حصلت طائرة ريال مدريد على الضوء الأخضر للطيران إلى بامبلونا.

واضطر ريال مدريد إلى السفر يوم الجمعة بناء على طلب الليغا، وعدم السفر في يوم المباراة كالمعتاد. ومع ذلك، لم يستطع تجنب هذه الانتكاسة التي كانت على وشك أن تجبر الرحلة على الإلغاء.

Apparently Real Madrid’s team has been sitting in the aircraft for an hour because the aircraft is unable to take off due to the runway being frozen. It’ll be at least another 30mins more. Zidane Covid scare, Jovic last minute injury… 2021 off to quite a start. pic.twitter.com/N5jNkdGEiG — M•A•J (@Ultra_Suristic) January 8, 2021

ويوجد انزعاج وغضب شديد بين بعثة ريال مدريد وإدارة النادي الملكي بسبب كل الظروف التي أحاطت بالرحلة، حيث أراد الفريق السفر يوم السبت لأن هناك توقعات أفضل للأرصاد، لكن رابطة الليغا طلبت السفر الجمعة، حتى لا يحدث أي تأجيل للمباراة، وهو أمر تم اقتراحه بالفعل لكنه قوبل بالرفض.

ومع بقاء بعثة ريال مدريد في الطائرة عدة ساعات، ازداد السخط بين اللاعبين، خاصة أنهم ظلوا في الطائرة لفترة طويلة دون الإقلاع أو السماح لهم بالعودة لمنازلهم وتأجيل السفر إلى السبت.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه بعد الساعة 10:30 مساء بتوقيت مدريد، تمت إزالة الجليد عن المدرج أخيرا حتى تمكنوا من الوصول إلى بامبلونا وقضاء الليل في انتظار ما سيحدث غدا في ملعب سادار، لأن الليغا أبلغت الناديين بالفعل بإقامة المباراة في موعدها دون تأجيل أو تأخير.

MARCA: CHA❄️S! Real land in Pamplona after being stuck on the plane for over 4 hours. AS: Zidane’s team arrives in Pamplona almost at midnight and is outraged at being trapped inside the plane for four hours! Even Athletic’s flight returned to Bilbao as it cannot land in Madrid. pic.twitter.com/gGsG8JKFfp — M•A•J (@Ultra_Suristic) January 8, 2021

ويستعد أوساسونا بكافة الوسائل تحسبا لتساقط الثلوج في بامبلونا يوم السبت، حيث عزز النادي أجهزته المعتادة بمزيد من الموظفين والعمال للمساعدة في إزالة الثلج في حالة سقوطه على استاد سادار الذي يستضيف المباراة.

لكن، عند وصول بعثة ريال مدريد، كان مطار بامبلونا خاليا من الثلوج، على عكس الوضع في العاصمة، ما يشير إلى أن المباراة ستقام دون مشاكل إلا إذا سقطت الثلوج يوم السبت.