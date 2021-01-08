عاصفة ثلجية تحاصر طائرة ريال مدريد وتمنعها من السفر لمواجهة أوساسونا

حاصرت عاصفة ثلجية قوية طائرة ريال مدريد لمدة ساعة ونصف الساعة، دون أن تتمكن من الإقلاع من العاصمة الإسبانية والتوجه إلى بامبلونا حيث سيواجه أوساسونا يوم السبت؛ بسبب العاصفة التي تضرب مدريد حاليًا، حيث لا يوجد مدرج طائرات لا تغطيه الثلوج.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية المقربة من ريال مدريد إنه لا يوجد مدرج طائرات لا تغطيه الثلوج لتتوقف كافة الرحلات ويتم منع الطيران لحين إشعار آخر.

وأشارت الصحيفة إلى إن بعثة النادي قررت السفر قبل يوم واحد لتجنب العاصفة، وليس في يوم المباراة نفسها كما جرت العادة هذا الموسم، لكن بعثة الفريق الملكي شعرت بالإحباط بسبب الظروف التي أحاطت بالرحلة التي لم تبدأ بعد.

ولم يتم نقل المباراة رغم التقدم باقتراح بهذا الشأن، حيث ينتظر الفريق الآن ذوبان الجليد ليتمكن من السفر إلى بامبلونا.

في المقابل، استأجر أوساسونا موظفين وعمالا إضافيين في حال الحاجة لإزالة الثلج قبل بدء المباراة؛ حتى يمكن خوضها دون أي مشاكل.

وأجرى الفريق الملكي تدريبه الأخير قبل المباراة تحت الثلج، وبموجب اللوائح الصحية الصارمة بسبب جائحة كوفيد-19.

ويحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على أوساسونا القابع في المركز قبل الأخير، بعد أن استمتع براحة نادرة لسبعة أيام منذ مباراته الأخيرة.