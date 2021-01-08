القنوات الرياضية السعودية تعلن نقل مباريات كأس السوبر الإسباني (فيديو)

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، نقل مباريات كأس السوبر الإسباني 2021.

ونشرن القنوات الرياضية السعودية، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، مقطع فيديو، تعلن من خلاله نقل مباريات السوبر الإسباني، والتي تقام الشهر الحالي.

وتقام مباريات السوبر الإسباني بتواجد 4 فرق وهي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ووصيفه برشلونة، وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد، طرفي نهائي كأس ملك إسبانيا 2020.

وتبدأ مباريات السوبر لإسباني بمواجهة برشلونة مع ريال سوسيداد يوم الأربعاء المقبل، على ملعب نويفو أركانخيل، في حين يلعب ريال مدريد، حامل اللقب، مع أتلتيك بلباو، الخميس، على ملعب لا روزاليدا.

ويلتقي الفائزان من المباراتين يوم الأحد 17 يناير.

ونال ريال مدريد بنسخة العام الماضي، عندما فاز بركلات الترجيح 4/1 على أتلتيكو مدريد، بعد التعادل 0/0.

وأقيمت نسخة العام الماضي في السعودية، بتواجد 4 فرق، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وكان من المقرر أن تقام نسخة 2021 في السعودية أيضا، بموجب عقد يستمر 3 سنوات، لكن الأمور تغيرت بسبب فيروس كورونا المستجد.