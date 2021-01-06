ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالتساوي مع لويس سواريز

قدم ليونيل ميسي أداء مذهلا في فوز برشلونة 3-2 على مضيفه أتليتيك بيلباو والتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبدأ أتليتك المباراة الأولى للمدرب الجديد مارسيلينيو بأفضل طريقة ممكنة عندما استلم المهاجم إيناكي وليامز تمريرة منخفضة وانطلق نحو المرمى مراوغا أحد اللاعبين ليهز الشباك بعد ثلاث دقائق.

لكن برشلونة رد سريعا بهدف مذهل إذ مرر ميسي كرة رائعة لزميله فرينكي دي يونغ الذي حول تمريرة مباشرة إلى بيدري البالغ عمره 18 عاما ليدرك التعادل.

وتعاون ميسي وبيدري ليمنحا برشلونة التقدم حيث استلم اللاعب الشاب تمريرة من ميسي قبل أن يعيدها بكعب القدم للاعب الأرجنتيني الذي سددها منخفضة في المرمى في الدقيقة 38.

وأضاف ميسي هدفا آخر في الدقيقة 62 وأهدر عدة فرص لإكمال الثلاثية قبل أن يقلص إيكر مونياين الفارق لصاحب الأرض في آخر دقيقة.

#برشلونة يقلب الطاولة على #بلباو ويفوز 2/3 .. ويصل إلى النقطة 31 ويرتقي للمركز الثالث بترتيب #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/Oh3poW7MSr — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2021

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 9 أهداف ليتساوى مع لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد، وإياغو أسباس نجم سيلتا فيغو، وجيرارد مورينو لاعب فياريال.

وقفز فريق المدرب رونالد كومان فوق ريال سوسيداد إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر والذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني: