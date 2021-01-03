زيدان يشيد بالثلاثي فاسكيز وأسينسيو وناتشو بعد فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو

أشاد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بالثلاثي لوكاس فاسكيز وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو بعد أن قادوا حامل اللقب للفوز 2-صفر على سيلتا فيغو، أمس السبت، وتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد.

وأنقذ ناتشو، الذي شارك بدلا من القائد المصاب سيرجيو راموس، مرماه من هدف مبكر عندما أبعد محاولة إياغو أسباس مهاجم سيلتا من على خط المرمى ورد ريال مدريد بهجمة مرتدة جاء منها الهدف الأول بضربة رأس من فاسكيز.

وقال زيدان متحدثا عن المدافع الذي كان يشارك في مباراته السابعة في الدوري هذا الموسم: ”ناتشو يتصرف كمحترف طيلة مسيرته، وليس الآن فقط، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا عندما يلعب.

”لست مندهشا من أدائه الجيد لكني سعيد من أجله ومن أجل الفريق لأننا حصلنا على ثلاث نقاط مهمة“.

وأرسل أسينسيو الكرة العرضية التي جاء منها هدف فاسكيز، الذي مرر بدوره إلى أسينسيو ليهز الشباك في بداية الشوط الثاني ويحرز هدفه الأول هذا الموسم بعد أن واجه صعوبات في بداية موسمه الثاني عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في يوليو تموز 2019.

وأضاف زيدان: ”أنا سعيد حقا من أجل أسينسيو، تعرض لإصابة كبيرة وهو أفضل حالا الآن ويتحسن مستواه كل مباراة“.

كما أشاد المدرب الفرنسي بفاسكيز الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية في وقت سابق من الموسم الحالي لتعويض غياب داني كارفخال المصاب لكنه حافظ على مكانه في مركز الجناح منذ عودة المدافع من الإصابة.

وبدأ فاسكيز مباراة السبت أساسيا على حساب إيدن هازارد أغلى صفقة في تاريخ النادي رغم أن اللاعب البلجيكي شارك في الشوط الثاني.

وأشار: ”لوكاس يبلي بلاء حسنا. إنه لاعب يعتمد عليه بشدة ويتحلى بالتركيز دائما وكانت مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ في اللعب بهذه الطريقة“.

وأضاف: ”لعبنا جيدا جدا أمس ونواصل حصد النقاط وهذا أمر ليس سهلا“.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو، الذي تتبقى له ثلاث مباريات.