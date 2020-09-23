أرقام تاريخية يطاردها ميسي في موسمه الجديد مع برشلونة

يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، عدة أرقام قياسية سواء في فريقه الإسباني أو على مستوى الليغا أو رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، لكنه ما زال يطارد أرقاما تاريخية جديدة في الموسم الحالي، والذي قد يكون الأخير رفقة ”البلوغرانا“، لكون عقده ينتهي صيف 2021.

وركزت صحيفة ”سبورت“ على عدة أرقام تاريخية سيعادلها النجم الأرجنتيني أو بإمكانه تجاوزها في موسم 2020-2021 وأهمها:

مع برشلونة

سيعادل النجم الأرجنتيني الثنائي كارلوس ريكساش وتشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين الذين لعبوا مواسم طويلة رفقة برشلونة بـ17 موسما، حيث يعتبر موسم 2020-2021 هو الموسم رقم 17 للنجم الأرجنتيني رفقة الفريق منذ بدايته موسم 2004-2005.

ويحتاج ميسي لتجاوز الثنائي لتمديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الحالي.

يعتبر ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، لكنه يحتاج للعب 37 لقاء هذا الموسم ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ برشلونة، حيث شارك في 731 لقاء ويتقدم عليه تشافي هيرنانديز، الذي مثل برشلونة في 767 لقاء.

على الصعيد الأوروبي والألقاب

يعتبر الويلزي ريان غيغز، أسطورة مانشستر يونايتد السابق والمدرب الحالي لويلز، أكثر لاعب توج بالألقاب رفقة فريق واحد بـ36 لقبا، ويطارد ميسي الذي توج مع برشلونة بـ34 لقبا، ويحتاج للقبين لمعادلة غيغز و3 ألقاب لتجاوزه.

على صعيد الأهداف عالميا

يطارد النجم الأرجنتيني رقما قياسيا للملك البرازيلي بيليه، الذي يعتبر أكثر لاعب سجل أهدافا رسمية رفقة فريق واحد وكان مع سانتوس البرازيلي حيث سجل 643 هدفا.

ويملك ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة 634 هدفا، ويحتاج لتسجيل 10 أهداف لتجاوز بيليه، وقد يحقق هذا الإنجاز قبل نهاية الموسم الحالي بالنظر لمعدلاته الكبيرة في تسجيل الأهداف كل موسم.