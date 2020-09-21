ريكي بويج نجم برشلونة الشاب يرفض الرحيل ويضع كومان في ورطة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن ريكي بويج لاعب برشلونة الشاب رفض نصيحة المدرب الهولندي رونالد كومان بالخروج معارا ليستطيع اللعب دقائق أكثر وقرر البقاء في الفريق والقتال من أجل فرض نفسه واللعب بشكل أكبر.

وكان المدرب الهولندي أكد للاعب في حديث معه أن حظوظه في اللعب دقائق أكبر في الفريق الأول صعبة ونصحه بالبحث عن فريق والخروج معارا ليتطور ويلعب بشكل أكثر قبل العودة لبرشلونة في الصيف المقبل.

لكن ريكي بويج يرفض للمرة الثانية الخروج من برشلونة معارا وكان رفض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية الطلب نفسه، من إدارة الفريق ومن مدير مدرسة برشلونة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت وأصر على البقاء.

ويضع ريكي بويج إدارة برشلونة في أزمة فالنجم الشاب كان محسوبا الموسم الماضي على فريق برشلونة ”ب“ الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ”B“ وكان يشارك في بعض اللقاءات برفقة الفريق الأول بدعوة من المدربين.

لكن مرحلة ريكي بويج مع الفريق الثاني انتهت حاليا وأصبح محسوبا على الفريق الأول الذي لم يحسم بشكل نهائي في لائحة الفريق للموسم الجديد وينتظر خروج عدة لاعبين خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية وأبرزهم البرتغالي نيلسون سيميدو المرتبط بولفرهامبتون الإنجليزي فيما رحل أرتورو فيدال لإنتر ميلان ويرفض الأوروغوياني لويس سواريز الرحيل قبل الحصول على حقوقه المالية كاملة.

وتحتاج إدارة برشلونة لحسم قضية عقد نيكي بويج حيث مدد عقده في 2018 لثلاثة مواسم مع إمكانية إضافة موسمين حسب تواجده في الفريق الأول وهو ما قد يجعل اللاعب يلعب موسمه الأخير في برشلونة لكونه ليس لاعبا في الفريق الأول وعقده سينتهي في صيف 2021 وبإمكانه الرحيل مجانا.