صحيفة: برشلونة يفكر بالتعاقد مع أحد لاعبي أتلتيكو مدريد

قالت وسائل إعلام إسبانية إن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع أحد لاعبي أتلتيكو مدريد في السوق الصيفي الحالي.

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ فإن إدارة برشلونة تفكر في التعاقد مع أندريس سولانو، الجناح الأيمن لأتلتيكو مدريد، الصيف الحالي، بعد نحو عام من التعاقد مع أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد ليس على استعداد للسماح ببيع سولانو البالغ من العمر 22 عاما.

وانتقل سولانو من أتلتيكو مدريد تحت 19 عاما إلى الفريق ب العام 2016، ويرتبط بعقد معه حتى يونيو 2022.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن سولانو لعب للفريق الأول لأتلتيكو مدريد مرة وحيدة، وكانت في سبتمبر الماضي، وقد شارك فيها لمدة شوط واحد.

وفي الصيف الماضي تعاقد برشلونة مع أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل قيمة فسخ عقده وتبلغ 120 مليون يورو.