ليون يحدد لريال مدريد شروطه من أجل بيع حسام عوار

يعتبر فريق أولمبيك ليون الفرنسي أحد الفرق الأوروبية التي تقدم كل موسم انتقالات للأندية العالمية لاعبين مميزين، وقدمت عدة نجوم أبرزهم فيرلاند ميندي وصامويل أومتيتي وألكسندر لاغازيت وهوغو لوريس وميراليم بيانيتش.

وفي الصيف الحالي هناك عدة نجوم مستهدفون من فرق عالمية، أبرزهم الهولندي ممفيس ديباي المطلوب في برشلونة، والفرنسي ذو الأصول الجزائرية حسام عوار، المطلوب من فرق مانشستر سيتي وآرسنال وريال مدريد.

وبحسب موقع ”ديفينسا سنترال“، فإن أولمبيك ليون أخبر ريال مدريد بشروطه للتخلي عن نجمه حسام عوار هذا الصيف، حيث يطلب 60 مليون يورو ويرفض أن تضم الصفقة لاعبين ويفضل الحصول على المبلغ المالي فقط.

وفي ظل شروط ليون فإن فريق ريال مدريد رغم إعجابه بالنجم الفرنسي، البالغ 22 عاما، لكنه لا يفكر في دفع أموال مقابل صفقات هذا الصيف، وكان الأمل الوحيد أن يقبل الفريق الفرنسي إشراك المهاجم ماريانو دياز في الصفقة وقبول مبلغ مالي أقل.

This is why Arsenal want to sign Houssem Aouar🇫🇷 pic.twitter.com/YudpTf2Z71

— Patron1s (@Patron1s) September 8, 2020