صحيفة: مبابي سيكلف الأندية الراغبة في ضمه 400 مليون جنيه إسترليني

ركزت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية على خبر رغبة النجم الفرنسي كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث زعمت ”ذا تايمز“ أن اللاعب أخبر إدارة الفريق الباريسي برغبته بأن يكون الموسم الحالي هو الأخير له، رغم كونه يملك عقدا حتى صيف 2022.

وأكدت الصحيفة أن عدة أندية تراقب وضع النجم الفرنسي وتضعه ضمن أهدافها المستقبلية، أبرزها مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد، كما أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى كون برشلونة يضعه أيضا هدفا لتعويض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال قرر الرحيل صيف 2021 بعد نهاية عقده.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ورغم بقاء موسم واحد في عقده صيف 2021، يطلب باريس سان جيرمان مبلغا يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني، وهو تقريبا ضعف المبلغ الذي دفعه لموناكو صيف 2018 والبالغ 165 مليون جنيه إسترليني.

كما أن المهاجم الفرنسي الشاب يتقاضى في باريس سان جيرمان راتبا سنويا يبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، ويرغب في راتب يصل إلى 20 مليون إسترليني في فريقه الجديد، ولكونه سيوقع عقدا لمدة 5 مواسم فسيكلف 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وتأثيرها على اقتصاد الأندية الكبرى فالمبلغ الإجمالي للصفقة البالغ 400 مليون جنيه إسترليني يعتبر صعبا على كل الفرق، التي تراقب مبابي.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول سبق أن صرف 310 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع عدة نجوم ما بين 2017 و2018، لكنه في السنة الماضية لم يصرف سوى 20 مليون جنيه إسترليني.

وحال رغب ليفربول في ضم مبابي فعليه بيع أحد نجومه، الدولي المصري محمد صلاح أو السنغالي ساديو ماني أو البرازيلي روبيرتو فيرمينو، ويبقى ماني المرشح الأبرز لكونه ما زال يرفض تمديد عقده مع الفريق.

بينما ريال مدريد يقدر ثمن النجم الفرنسي بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني، وهو غير مستعد لدفع ضعف هذا المبلغ.

وكان مانشستر سيتي مستعدا للتعاقد مع ميسي، بعد إعلانه الرحيل عن برشلونة، وعرض عليه راتبا كبيرا يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ويملك إمكانيات مالية مهمة ويعتب التعاقد مع مبابي فرصة لتقدم الفريق نحو مستوى أكبر في كرة القدم.

بينما يستطيع مانشستر يونايتد بدوره الدخول للصفقة وينظر للتعاقد مع مبابي بمثابة فرصة لإعادة الفريق لقمة الأندية الإنجليزية والأوروبية وكعامل جذب عالمي.