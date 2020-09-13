13 سبتمبر

"ماركا" ترصد أبرز الفائزين من مباراة برشلونة ضد خيمناستيك الودية تحت قيادة كومان

"ماركا" ترصد أبرز الفائزين من مبارا...

ركزت صحيفة "ماركا" على أهم دروس اللقاء الودي، الذي أجراه برشلونة ضد خيمناستيك، مساء السبت، وهو أول لقاء للمدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، وبدأ مسيرته بفوز

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

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ركزت صحيفة ”ماركا“ على أهم دروس اللقاء الودي، الذي أجراه برشلونة ضد خيمناستيك، مساء السبت، وهو أول لقاء للمدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، وبدأ مسيرته بفوز 3-1 في حضور القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب الصحيفة، فالمدرب الهولندي ما زال أمامه عمل كبير في الجانب التكتيكي للفريق، لكن عدة لاعبين تمكنوا من إرسال إشارات قوية للمدرب وعلى إمكانية تقديم موسم جيد، حال منحهم الفرصة.

وأبعد كومان عن المواجهة الثنائي المهاجم لويس سواريز وأرتورو فيدال، في إشارة لقرب رحيلهما عن الفريق، لكنه أشرك عدة شباب ولاعبين عائدين من الإعارة خرج بعضهم فائزا ومقنعا من المواجهة الأولى وهم:

كارليس ألينا

أظهر لاعب الوسط العائد من إعارة لريال بيتيس رغبته في البقاء، وأنه لا يفكر في الخروج مرة أخرى ويطلب ليس فقط فرصة بل مكانا في التشكيل الأساسي.

وشارك ألينا في أغلب العمليات الهجومية لبرشلونة، وقدم حلولا لزملائه، وهو ما قد يجعله إحدى الأوراق المهمة في الموسم الجديد.

ريكي بويغ

يعتبر الشاب البالغ من العمر 21 عاما أحد أبرز النجوم الصاعدة في برشلونة، وخلال مشاركته في اللقاء في الشوط الثاني كان الأكثر نشاطا في الهجوم، كما كان الأكثر بحثا عن اختراق دفاعات المنافس.

وخلال الدقائق الأخيرة قاد هجوما تمكن من اختراق الفريق المنافس، حتى مربع عمليات المنافس دون أن يتمكن من إيقافه أي مدافع.

بيدري

أحد تعاقدات برشلونة، ويبلغ 17 عاما، لعب معارا للاس بالماس وقدم خلال اللقاء إمكانيات مهمة، حيث لعب دون خوف من الفشل وبمعنويات وعقلية قوية وكان خلال اللقاء يقدم مستوى جيدا ويبحث عن منح زملائه الفرص.

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ترينكاو

الوافد الجديد المهاجم البرتغالي سيكون دون شك أحد اللاعبين الذين يجب على المدرب الهولندي رونالد كومان وضعهم في حساباته هذا الموسم.

وقدم ترينكاو شوطا ثانيا مميزا، حين شارك، وكان أفضل لاعبي فريق برشلونة في الشوط الثاني وأظهر أن مبلغ 31 مليون يورو، الذي دفعه برشلونة يجعله صفقة جيدة.

الثلاثي غريزمان وديمبلي وكوتينيو

الثلاثي الذي يرغب برشلونة والمدرب رونالد كومان في الحصول على أفضل نسخهم قدموا لقاء جيدا وكانوا أصحاب الأهداف الثلاثة في اللقاء.

الفرنسي غريزمان كان حاضرا في الملعب واللعب وقدم مستوى جيدا، وديمبلي فعل ما يجب عليه القيام به وافتتح النتيجة، فيما لعب كوتينيو براحة تامة وكان أفضل الثلاثي في اللقاء وأرسل إشارات على كونه جاهزا ليكون أحد العناصر المهمة في برشلونة.

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