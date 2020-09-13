تقرير: كريستيانو رونالدو يضغط على يوفنتوس للتعاقد مع مارسيلو

كشف موقع ”ديفينسا سنترال“، المقرب من ريال مدريد، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في ضم الظهير البرازيلي مارسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضغط من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقضى النجم البرتغالي 9 مواسم في ريال مدريد وارتبط بعلاقة صداقة قوية مع الظهير الأيسر البرازيلي، وكانت عدة تقارير تحدثت عن رغبته في اللعب معه سويا في يوفنتوس صيف 2019.

وأكد الموقع أن طلبات النجم البرتغالي تعد أوامر في يوفنتوس، والمدرب الجديد الشاب أندريا بيرلو بدوره طالب إدارة الفريق الإيطالي بالتفاوض مع ريال مدريد لضم مارسيلو.

وفي تواجد الفرنسي فيرلاند ميندي تراجع دور الظهير البرازيلي في ريال مدريد، رغم كونه القائد الثاني، ورغم ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي وعده بمنحه فرصة للعب في الموسم الجديد.

وأكد الموقع، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لن يغلق الباب أمام رحيل مارسيلو في حال توصل بعرض مالي جيد، لكون الفريق بحاجة للمال في سوق الانتقالات وركز هذا الصيف على التخلص من عدة لاعبين.

ولن يدخل الفريق سوق الانتقالات لتعويض البرازيلي مارسيلو، حال رحيله إلى يوفنتوس، فإدارة ريال مدريد مصرة على سياستها هذا الصيف بعدم شراء أي لاعب جديد وسيتم تعويض مارسيلو من اللاعبين الحاليين أو من فريق الشباب.

ويملك ريال مدريد الفرنسي فيرلاند ميندي ظهيرا أيسر رسميا، كما يملك أيضا الشاب سيرجيو ريغولين، والذي قدم موسما جيدا رفقة إشبيلية، رغم عدم ثقة زيدان بمؤهلاته وتلقي الفريق عروضا كثيرة لضمه.

كما يملك ريال مدريد في فريق الشباب ميغيل غوتيريز، والذي قدم موسما جيدا رفقة فريق الشباب وسيتم تصعيده للفريق الأول ليكون بديلا للفرنسي ميندي، حال رحيل مارسيلو وبيع ريغولين.