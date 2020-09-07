أنسو فاتي يحصد 5 أرقام قياسية في موسمه الأول مع برشلونة ومنتخب إسبانيا

سجل أنسو فاتي، مهاجم نادي برشلونة الشاب، الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا خلال المواجهة التي جمعته بنظيره الأوكراني، مساء الأحد، في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، ليدخل التاريخ ويصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب ”الماتادور“.

ويبلغ فاتي من العمر 17 سنة و311 يوما، ليحطم رقم الراحل خوان إرازكوين، الذي كان أصغر لاعب يسجل لمنتخب إسبانيا في 1925 وكان عمره 18 سنة و344 يوما.

وحقق النجم الشاب المولود في غينيا بيساو، عدة أرقام قياسية برفقة برشلونة والمنتخب الإسباني.

وبدأ فاتي أرقامه القياسية في الـ 31 من آب/أغسطس 2019، حين أصبح أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في الدوري الإسباني وعمره 16 سنة و304 أيام، وكان أمام أوساسونا متجاوزا بويام كيركيتش وليونيل ميسي.

ثم أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا ويمنح تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني بعد 14 يوما وعمره 16 سنة و318 يوما، ثم سجل ثنائية أمام فالنسيا ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في الدوري الإسباني وعمره 17 سنة و94 يوما.

وعلى الصعيد الأوروبي، أصبح أنسو فاتي أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا حيث سجل هدفا في مرمى إنتر ميلان وعمره 17 سنة و 40 يوما، متجاوزا الغاني بيتر أوفوري كوايي لاعب أولمبياكوس اليوناني السابق، والذي سجل في 1997 هدفا وعمره 17 سنة و6 أشهر.

وكان رقمه القياسي الأخير برفقة المنتخب الإسباني، إذ أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب إسبانيا.

أرقام أنسو فاتي القياسية في موسم 2019-2020:

1- أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في الدوري الإسباني بعمر 16 سنة و304 أيام

2- أصغر لاعب يسجل هدفا ويمنح تمريرة حاسمة في اللقاء ذاته في الدوري الإسباني بعمر 16 سنة و218 يوما

3- أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر 17 سنة و40 يوما.

4- أصغر لاعب يسجل ثنائية في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 17 سنة و94 يوما.

5- أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المنتخب الإسباني بعمر 17 سنة و311 يوما.