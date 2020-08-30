ميسي ينفذ تهديده ويغيب عن اختبارات فحص كورونا.. وظهور سواريز (فيديو)

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية المنتظرة أمام بوابات المدينة الرياضية لنادي برشلونة، عن عدم وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإجراء اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد مع زملائه، استعدادًا لاستئناف التدريبات.

وتواجد العديد من الإعلاميين والصحفيين أمام البوابات في انتظار ميسي، لكنه لم يحضر بالفعل، في الموعد الذي حدده له النادي.

بينما شوهد وصول المدرب رونالد كومان، وبوسكيتس، وبراثوايت، والحارس تير شتيغن وجيرارد بيكيه وأيضًا، لويس سواريز.

فيما قال الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلر، مراسل قناة Esporte Interativo، إن ”ليو ميسي أرسل بالفعل، بيانًا رسميًا إلى برشلونة، يقول فيه، إنه لم يعد لاعبًا في النادي“.

لحظة وُصول لويس سواريز وحيداً لمركز النادي 🔴 pic.twitter.com/Eq5NmVJQSL — FCB World (@FCBW_A7) August 30, 2020

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أشارت إلى أن محامي ميسي، أبلغوا برشلونة بالأمس، أن اللاعب لن يحضر اليوم، لإجراء اختبارات فيروس كورونا. وبالتالي، سيغيب عن بداية فترة الإعداد.

وأشارت، إلى أن ميسي نفذ تهديده بالفعل، ولم يظهر صباح اليوم مع اللاعبين، والجهاز الفني الجديد لبرشلونة، أثناء الخضوع لاختبارات كورونا.

وأوضحت، أن ميسي سيغيب بذلك، عن أول جلسة تدريب مع المدرب الهولندي رونالد كومان، غدًا الإثنين.

وحدد برشلونة مواعيد للاعبين من أجل إجراء الاختبارات، بين الثامنة صباحًا والـ12 ظهرًا، لمنع وجود أي اتصال شخصي بينهم، وكان موعد النجم الأرجنتيني في الساعة العاشرة والربع، لكنه لم يحضر.

يذكر أن ميسي يسعى لمغادرة برشلونة مجانًا هذا الصيف، بعدما أبلع الإدارة رسميًا، من خلال فاكس رسمي، لكن النادي الكتالوني يرفض رحيله.