تقرير: ميسي يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي "يرى أن حقبته انتهت في برشلونة"

كشف الصحفي الشهير مارسيلو بيشلر، مراسل قناة ”إسبورتي إنتراتيفو“ البرازيلية في إسبانيا، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، اختار فريقه القادم بالفعل، بعد اتخاذه قرارا رسميا بالرحيل عن ”البلوغرانا“.

وقال بيشلر، في فيديو نشرته قناة ”إسبورتي إنتراتيفو“، إن ”ميسي يريد اللعب في مانشستر سيتي، رحيله يؤلمه ولكنه يرى أن حقبته قد انتهت في (كامب نو)، ويرغب الآن بخوض تجربة جديدة مع غوارديولا في الدوري الإنجليزي“.

Messi quer jogar no Manchester City. Trata a saída do Barcelona como algo que dói na alma, mas o fim de um ciclo pic.twitter.com/FVMPDvB7Go — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 26, 2020

وكان خبر رحيل ميسي قد خرج للنور أولا عن طريق بيشلر، الذي كان أول من أشار سابقا لانتقال نيمار داسيلفا إلى باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت عن تواصل النجم الأرجنتيني مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل أيام.

وأكد ”راديو كتالونيا“ أن ميسي اتصل بـ“غوارديولا“ قبل أيام قليلة للتحدث مع مدربه السابق في برشلونة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أي احتمالات للتوقيع مع السيتي.

وتفيد التقارير أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون يورو لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

Según informa @xavicampos en Catalunya Ràdio, Lionel Messi telefoneó a Pep Guardiola hace unos días para hablar con él, para hablar con el que fuera su técnico en el Barça y ver si había posibilidades de fichar por el City. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 25, 2020

وكان ميسي قد أبلغ إدارة النادي بقرار رحيله عن أروقة الفريق الكتالوني، في رسالة رسمية بعثها عبر الفاكس.

ونقلت ”رويترز“ تقريرا لشبكة ”تي واي سي سبورتس“ الأرجنتينية، يوم الثلاثاء، أن ميسي الذي قضى كامل حياته المهنية في برشلونة، أبلغ النادي برغبته في المغادرة عن طريق إرسال ”بوروفاكس“.

وذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“، أن النادي الإسباني أكد بالفعل إخطار اللاعب للإدارة برغبته في الرحيل بعد عقدين من اللعب لصالح الفريق الكتالوني.

واشتعلت الأمور في الفريق الكتالوني منذ الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (8-2) في دوري أبطال أوروبا، وتم تعيين رونالد كومان مديرا فنيا للفريق، بعد إقالة كيكي سيتين.

وأشارت الأنباء بشأن الاتجاه لفسخ عقود عدد من نجوم الفريق مثل لويس سواريز، ومن ثم تداولت الصحف أنباء رحيل ميسي.

يذكر أن ميسي فاز بست جوائز للكرة الذهبية خلال فترة وجوده في برشلونة كأفضل لاعب في العالم، وساعد النادي في الفوز بـ10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.