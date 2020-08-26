26 أغسطس

تقرير: ميسي يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي "يرى أن حقبته انتهت في برشلونة"

تقرير: ميسي يريد الانتقال إلى مانشس...

كشف الصحفي الشهير مارسيلو بيشلر، مراسل قناة "إسبورتي إنتراتيفو" البرازيلية في إسبانيا، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، اختار فريقه القادم بالفعل، بعد

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

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كشف الصحفي الشهير مارسيلو بيشلر، مراسل قناة ”إسبورتي إنتراتيفو“ البرازيلية في إسبانيا، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، اختار فريقه القادم بالفعل، بعد اتخاذه قرارا رسميا بالرحيل عن ”البلوغرانا“.

وقال بيشلر، في فيديو نشرته قناة ”إسبورتي إنتراتيفو“، إن ”ميسي يريد اللعب في مانشستر سيتي، رحيله يؤلمه ولكنه يرى أن حقبته قد انتهت في (كامب نو)، ويرغب الآن بخوض تجربة جديدة مع غوارديولا في الدوري الإنجليزي“.

وكان خبر رحيل ميسي قد خرج للنور أولا عن طريق بيشلر، الذي كان أول من أشار سابقا لانتقال نيمار داسيلفا إلى باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت عن تواصل النجم الأرجنتيني مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل أيام.

وأكد ”راديو كتالونيا“ أن ميسي اتصل بـ“غوارديولا“ قبل أيام قليلة للتحدث مع مدربه السابق في برشلونة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أي احتمالات للتوقيع مع السيتي.

وتفيد التقارير أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون يورو لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة النادي بقرار رحيله عن أروقة الفريق الكتالوني، في رسالة رسمية بعثها عبر الفاكس.

ونقلت ”رويترز“ تقريرا لشبكة ”تي واي سي سبورتس“ الأرجنتينية، يوم الثلاثاء، أن ميسي الذي قضى كامل حياته المهنية في برشلونة، أبلغ النادي برغبته في المغادرة عن طريق إرسال ”بوروفاكس“.

وذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“، أن النادي الإسباني أكد بالفعل إخطار اللاعب للإدارة برغبته في الرحيل بعد عقدين من اللعب لصالح الفريق الكتالوني.

واشتعلت الأمور في الفريق الكتالوني منذ الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (8-2) في دوري أبطال أوروبا، وتم تعيين رونالد كومان مديرا فنيا للفريق، بعد إقالة كيكي سيتين.

وأشارت الأنباء بشأن الاتجاه لفسخ عقود عدد من نجوم الفريق مثل لويس سواريز، ومن ثم تداولت الصحف أنباء رحيل ميسي.

يذكر أن ميسي فاز بست جوائز للكرة الذهبية خلال فترة وجوده في برشلونة كأفضل لاعب في العالم، وساعد النادي في الفوز بـ10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

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