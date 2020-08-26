ماركا: جيمس رودريغيز نجم ريال مدريد يقترب من إيفرتون

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن الكولومبي جيمس رودريغيز أصبح قريبا من مغادرة ريال مدريد إلى إيفرتون الإنجليزي، الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق للفريق الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق الإنجليزي يرغب في التعاقد مع رودريغيز بتوصية من أنشيلوتي، الذي يعرف النجم الكولومبي جيدا، وتحت قيادته موسم 2014-2015 قدم أفضل مواسمه رفقة ريال مدريد.

ولن يدفع الفريق الإنجليزي مبلغا كبيرا للتعاقد مع رودريغيز، حيث قدرت الصحيفة الإسبانية الصفقة بما بين 25 و30 مليون يورو.

وكان النجم الكولومبي قد صرح لإحدى الصحف المكسيكية مؤخرا، أنه سيستغل الإجازة لمحاولة الخروج من ريال مدريد بحثا عن فريق يمنحه اللعب بشكل أكبر، مؤكدا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى وجهة جيدة.

James Rodriguez is in talks with Everton over a permanent move from Real Madrid that would reunite him with Carlo Ancelotti, reports @JBurtTelegraph pic.twitter.com/6xx3k8D7r4 — B/R Football (@brfootball) August 25, 2020

وبخروج جيمس رودريغيز سيكون الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد تخلص من لاعب لا يرغب في وجوده ضمن قائمة الفريق، وكان قد طلب عدم دعوته للقاءات آخر الموسم، بسبب عدم إشراكه ولعدم رغبته بالجلوس في دكة البدلاء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رودريغيز وبسبب رغبته في اللعب يسهل مهمة ريال مدريد في بيعه والخروج من الفريق، مفضلا أن يخرج نحو فريق يمنحه فرصة لعب كرة القدم، عكس الويلزي غاريث بيل الذي يفضل الحصول على راتب كبير دون أن يلعب، وهو ما يصعب مهمة إدارة الفريق الملكي في التخلص منه.