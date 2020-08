ماركا: جيمس رودريغيز نجم ريال مدريد يقترب من إيفرتون

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن الكولومبي جيمس رودريغيز أصبح قريبا من مغادرة ريال مدريد إلى إيفرتون الإنجليزي، الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق للفريق الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق الإنجليزي يرغب في التعاقد مع رودريغيز بتوصية من أنشيلوتي، الذي يعرف النجم الكولومبي جيدا، وتحت قيادته موسم 2014-2015 قدم أفضل مواسمه رفقة ريال مدريد.

ولن يدفع الفريق الإنجليزي مبلغا كبيرا للتعاقد مع رودريغيز، حيث قدرت الصحيفة الإسبانية الصفقة بما بين 25 و30 مليون يورو.

وكان النجم الكولومبي قد صرح لإحدى الصحف المكسيكية مؤخرا، أنه سيستغل الإجازة لمحاولة الخروج من ريال مدريد بحثا عن فريق يمنحه اللعب بشكل أكبر، مؤكدا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى وجهة جيدة.

James Rodriguez is in talks with Everton over a permanent move from Real Madrid that would reunite him with Carlo Ancelotti, reports @JBurtTelegraph pic.twitter.com/6xx3k8D7r4

— B/R Football (@brfootball) August 25, 2020