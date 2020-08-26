فاكس ميسي يشعل الأجواء في كتالونيا (فيديوغرافيك)‎

اندلعت حرب في نادي برشلونة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة الفريق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بعدما طلب اللاعب عبر فاكس المغادرة، مستفيدا من بند يتيح له الرحيل دون شرط جزائي في نهاية الموسم.

وردت إدارة برشلونة بأن مهلة الشرط الجزائي انتهت يوم 10 حزيران/يونيو الماضي، وبكون اللاعب مضطرا للبقاء حتى نهاية عقده صيف 2021، كما طلبت بقاءه في الفريق.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن ”ميسي“ ارتكز على اتفاق بين الأندية والاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يجعل الموسم الحالي ينتهي بنهاية آخر لقاء للفريق، وهو ما سمح للفرق بتمديد عقود لاعبيها لفترة قصيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن النجم الأرجنتيني ومحيطه يركزون على كون التاريخ المدون في العقد 10 حزيران/يونيو في العادة يأتي بعد نهاية الموسم، لكن الموسم الحالي شهد توقفا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتأخرا في نهايته، وهو ما يجعل البند في عقده يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المحتمل أن تشهد الأيام المقبلة حربا قانونية بين محامي النجم الأرجنتيني، ومحامي إدارة برشلونة قد تصل إلى ”فيفا“ ومحكمة التحكيم الرياضي.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية عن محتوى الفاكس الذي أرسله ميسي لإدارة برشلونة وجاء فيه: ”بهذه الرسالة أنا ليونيل ميسي أطلب فسخ عقد العمل الذي أحمله حاليا في ناديّ المميز استنادا إلى البند 24 الذي يسمح لي بالاستفادة من هذا الخيار“.

وأضاف: ”إنني أقدر كل الفرص التي أتيحت لي خلال عملي للنمو الشخصي والإعداد المهني، وهو التعلم الذي سمح لي بتعزيز ملفي الفني والشخصي، ولكن لأسباب شخصية آمل أن يتم الترحيب بهذا القرار الصعب من قبل الإدارة“.

وذكرت إذاعة ”RAC“ أن إدارة برشلونة لا يمكنها الحفاظ على النجم الأرجنتيني رغما عنه، ولكنها غير مستعدة لتركه يرحل مجانا.

وبحسب الإذاعة، فإن الإدارة مستعدة للتغاضي عن الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو في عقد ميسي شريطة الحصول على مبلغ يتجاوز 222 مليون يورو، ليكون النجم الأرجنتيني أغلى صفقة بيع في تاريخ برشلونة.

واتهم مرشحون لرئاسة برشلونة الإدارة الحالية برغبتها في التخلص من النجم الأول للفريق لأسباب اقتصادية عبر الحصول على مبلغ جيد من بيعه والتخلص من راتبه الكبير، كما طالب مرشحون للرئاسة بالاستقالة الفورية للرئيس الحالي والدعوة لانتخابات مبكرة، موجهين رجاء للنجم الأرجنتيني بالبقاء في الفريق.