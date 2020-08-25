إطلاق سراح رونالدينيو من سجون باراغواي وفق شروط جديدة

انتهت أزمة النجم البرازيلي رونالدينيو وشقيقة في الباراغواي بعد أن سمح لهما القضاء بالعودة للبرازيل بشروط جديدة لتنتهي فترة احتجازهما التي استمرت لمدة 6 أشهر بعد دخولهما البلد بجوازات سفر مزورة.

وكان النجم البرازيلي يقضي فترة إقامة إجبارية في أحد الفنادق الفخمة في عاصمة الباراغواي أسونسيون وتم النطق بالحكم مساء الإثنين.

وقضت المحكمة بتغريم رونالديو 90 ألف دولار ودفعها لمركز صحي ولأعمال اجتماعية بينما يدفع شقيقه روبيرتو 110 آلاف دولار لصالح الخدمات الاجتماعية وذلك في إطار تصحيح الخطأ الذي ارتكباه بالدخول للبلد بأوراق مزورة.

وبدأت أزمة الشقيقين في الـ6 من آذار / مارس الماضي حين دخلا الباراغواي بجوازات سفر مزورة وقضيا شهرا في السجن لدى الشرطة قبل أن يطلق سراحهما من السجن بكفالة يوم الـ 6 من نيسان / أبريل لكن إلى إقامة إجبارية في أحد فنادق العاصمة.

كما قبل الشقيقان اتفاقا مع القضاء في الباراغواي بضرورة التقدم لدى القضاء البرازيلي كل 4 أشهر وبالإعلان عن مكان إقامة دائم وعدم تغيير رقم الهاتف دون إخبار السلطات القضائية.

وبإمكان النجم البرازيلي الإقامة في أي بلد في العالم لكن بشرط الإعلان عن مكان إقامته للسلطات القضائية كما أصبح مطالبا بالإعلان عن تحركاته للسلطات البرازيلية.