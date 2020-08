وكيل جيمس رودريغيز يطالبه بالتمرد على ريال مدريد

لازال مستقبل الكولومبي جيمس رودريغيز يثير الجدل في ريال مدريد حيث يرغب الفريق في بيعه والتخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكنه وضع مبلغا لبيعه ولا يرغب في التخلي عنه بأي ثمن.

ويقضي جيمس رودريغيز حاليا فترة عطلة ومن المحتمل أن يعود لريال مدريد لبداية الاستعدادات للموسم الجديد يوم 29 آب / أغسطس الحالي حيث سيجرى الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا وينتظر النتيجة وإن كانت سلبية يلتحق بالتدريبات الأولية المقررة يوم 31 آب / أغسطس الحالي.

وبحسب موقع ”ديفنسا سينترال“ فإن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الكولومبي يعمل على خروجه من ريال مدريد لكنه يرغب في أن يتنازل الفريق ويقبل بأي مبلغ لخروجه.

ومن أجل الضغط على ريال مدريد يفكر خورخي مينديز في عدم عودة اللاعب لمدريد للمشاركة في بداية التدريبات لدفع الإدارة للتخلي عنه وقبول أي عرض يقدمه وكيل أعماله.

وفضل جيمس رودريغيز عدم خوض لقاءات نهاية الموسم وطلب من الفرنسي زين الدين زيدان عدم وضعه في لائحة الفريق وهو ما دفع المدرب الفرنسي للموافقة على طلبه وحاليا يرغب في خروجه بشكل نهائي.

وأكد ”ديفنسا سينترال“ أن جيمس رودريغيز لا يوافق على طلب وكيل أعماله وسيعود لمدريد في الموعد المحدد للمشاركة في استعدادات بداية الموسم إن لم تتم عملية خروجه قبل 31 آب / أغسطس.

