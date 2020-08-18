رئيس برشلونة ملمحًا لنجوم الفريق: أعطينا البعض فرصة وعليهم الرحيل الآن‎

كشف جوزيب ماريا بارتوميو، سر عدم تقديم استقالته من رئاسة نادي برشلونة، رغم مطالبات الكثيرين برحيله، إثر الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق، من بايرن ميونخ بنتيجة ”8-2″، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو، خلال حواره مع مراسلي الصحف الإسبانية، اليوم الثلاثاء:“كنت قلقًا ومشغولًا خلال الساعات الماضية بمحاولة معالجة الوضع، لقد فعلنا كل شيء لمحاولة تغيير الأمور“.

وأضاف:“نشكر إريك أبيدال على كل ما قدمه للنادي، وقرار رحيله كان شخصيًا، أما أنا فقررت عدم الاستقالة الآن لأن بطولة الدوري الإسباني ستبدأ بعد 5 أسابيع“.

وتابع:“لكنني قررت التخطيط للموسم المقبل، ومغادرة البارسا الآن حركة غير مسؤولة مني، لذلك أنا مستمر كرئيس للنادي من أجل المضي قدمًا والتحضير للموسم المقبل، والانتخابات في 15 مارس هي الخيار الأفضل لمصلحة النادي“.

وأردف:“لدينا لاعبون انتهت مرحلتهم وحققوا أهدافهم، ويجب أن يرحلوا“.

التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة تحت قيادة رونالد كومان https://t.co/RDQGAfvAtO pic.twitter.com/5ST5r6ZifY — إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2020

واستطرد:“أقول للجماهير لا تقلقوا، لدينا خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة من أجل تدعيم الفريق، ومواجهة هذه الأزمة المالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ونعاني من انخفاض في إيراداتنا بـ200 مليون يورو بسبب أزمة كورونا، ولكننا سنتخطى ذلك، وسنعمل جاهدين لتحقيق ذلك“.

وعن أزمات الفريق خلال الفترة الماضية، قال:“الآن لن نمنح هذا الفريق فرصة أخرى، فعلنا ذلك بعد كارثة الأنفيلد، أما الآن لن تكون هناك فرصة أخرى، وستكون هناك تغييرات، وهناك من اللاعبين من حقق أهدافه، وعليهم أن يرحلوا، ويأتي غيرهم“.

وعن المدرب القادم للفريق بعد إقالة كيكي سيتين، أكد:“كومان سيكون مدربًا لبرشلونة“.

وأوضح:“أنا وجميع المسؤولين في إدارتي لن نكون متواجدين في إدارة برشلونة بعد الانتخابات“.

وعن مدى قوة غرفة خلع ملابس اللاعبين وسيطرتهم على القرارات، أكد:“اللاعبون لا يتخذون القرارات، وبعد خسارتنا في الأنفيلد أمام ليفربول أصبح الوقت مناسبًا لتسريح بعض اللاعبين، لكنني فضلت إعطاءهم فرصة أخرى، ويجب ألا ننسى أنهم حققوا الدوري الإسباني، وأريد أن أشكر اللاعبين على جعلنا أفضل نادٍ في العالم، ولكن الآن حان وقت خروج بعضهم، ولست ضد اللاعبين بل هم من جلبوا البطولات للنادي، ولكن التغيير قادم لا محالة، وسيغادر بعض اللاعبين الكبار هذا الصيف، مع الكثير من الشكر والعرفان لهم“.

ميسي

وعن ليونيل ميسي، قائد الفريق، وما تردد عن تهديده بالرحيل، شدد:“بالتأكيد ميسي سيستمر في برشلونة، وكومان قال إنه سيعتمد عليه في مشروعه، ولدينا أفضل لاعب في العالم هو ميسي، وهو الرقم واحد“.

وأكمل:“أتحدث مع ميسي ووالده بشكل مستمر، وهو بالتأكيد ملتزم بعقده الذي لن ينتهي إلا بنهاية 2021، وميسي يريد إنهاء مسيرته الرياضية في برشلونة، وعلينا احترام جميع اللاعبين، إنهم أساطير نادينا، وإذا كان عليهم الرحيل فإنهم سيرحلون رافعي رؤوسهم.. علينا التحدث معهم فرديًا“.

وبسؤاله عن مصير البرازيلي كوتينيو مع الفريق بعد انتهاء إعارته من بايرن ميونخ، قال:“سيكون القرار للجنة الفنية والمدرب، وإذا قالا يجب أن يبقى سيبقى“.

أما عن استعادة ”نيمار داسيلفا“ من باريس سان جيرمان، فقال:“عندما لا يريد نادٍ ما بيع لاعب يكون ذلك أمرًا مستحيلًا، ومن الصعب التعاقد مع نيمار، وحاولنا ذلك، الموسم الماضي، لكن باريس سان جيرمان رفض“.

وعن اللاعبين المرفوض بيعهم، أكد بارتوميو:“هؤلاء ليسوا للبيع، أنسو فاتي، وميسي، وغريزمان، ودي يونغ، وسيميدو، وشتيغين لينغليه، وديمبلي“.