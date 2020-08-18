نادي برشلونة يعلن رسميا إقالة أبيدال

أعلن نادي برشلونة، رسميا إنهاء تعاقده مع إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني.

وأكد بيان النادي الكاتالوني أن قرار الإقالة جاء في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف البيان: ”يود النادي أن يشكر إريك أبيدال على احترافه والتزامه وتفانيه والطبيعة الوثيقة والإيجابية لعلاقته مع جميع جوانب عائلة البلوغرانا“.

واتخذ النادي قرارات رسمية مؤخرا، أحدثت تغييرات جذرية بعد مباراة بايرن ميونخ المذلة، التي مني خلالها بهزيمة قاسية ”8-2“ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أقال مجلس إدارة النادي برئاسة بارتوميو، المدير الفني للفريق كيكي سيتين، وفي طريقه للاتفاق مع الهولندي رونالد كومان لخلافته.

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Acuerdo para la rescisión del contrato de Éric Abidal — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

ويتواجد أبيدال في هذا المنصب منذ العام 2018 خلفاً لروبرت فرنانديز، الذي تعرض لانتقادات كثيرة، بسبب بعض الصفقات الفاشلة، أو غير المناسبة للنادي التي أبرمها.

ووصل الأمر إلى أن يتصادم مع النجم الأول في برشلونة ليونيل ميسي بشكل علني، عندما قال إن اللاعبين أرادوا تغيير المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، وهو ما رفضه ميسي.