18 أغسطس

برشلونة يعلن مدة غياب تير شتيغن بعد إجرائه عملية جراحية

برشلونة يعلن مدة غياب تير شتيغن بعد...

أعلن نادي برشلونة عن مدة غياب حارسه مارك أندري تير شتيغن، والذي خضع لعملية جراحية، يوم الثلاثاء. وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر: "العملية كللت

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

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أعلن نادي برشلونة عن مدة غياب حارسه مارك أندري تير شتيغن، والذي خضع لعملية جراحية، يوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر: ”العملية كللت بالنجاح، مدة الغياب تُقدر بشهرين ونصف“.

وأجرى شتيغن الجراحة في وتر الركبة اليمنى الذي سبب له الآلام في الفترة الماضية.

وكانت إدارة برشلونة قد فضّلت خوض اللاعب لمنافسات دوري أبطال أوروبا أولا قبل خضوعه للجراحة.

ومع مدة الغياب المعلنة، فسيبتعد شتيغن عن برشلونة حتى ديسمبر المقبل.

وخاض تير شتيغن 46 مباراة هذا الموسم، آخرها أمام بايرن ميونخ، وتلقت شباكه فيها 8 أهداف مقابل هدفين، في مباراة تسببت في أزمة كبيرة للفريق الكتالوني، ورحل على إثرها المدير الفني كيكي سيتين.

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