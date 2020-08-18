برشلونة يعلن مدة غياب تير شتيغن بعد إجرائه عملية جراحية

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أعلن نادي برشلونة عن مدة غياب حارسه مارك أندري تير شتيغن، والذي خضع لعملية جراحية، يوم الثلاثاء. وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر: "العملية كللت