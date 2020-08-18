برشلونة يعلن مدة غياب تير شتيغن بعد إجرائه عملية جراحية

أعلن نادي برشلونة عن مدة غياب حارسه مارك أندري تير شتيغن، والذي خضع لعملية جراحية، يوم الثلاثاء.
وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على تويتر: ”العملية كللت بالنجاح، مدة الغياب تُقدر بشهرين ونصف“.
العملية كللت بالنجاح. مدة الغياب تُقدر بشهرين ونصف.https://t.co/3NEa6t6E6l
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 18, 2020
وأجرى شتيغن الجراحة في وتر الركبة اليمنى الذي سبب له الآلام في الفترة الماضية.
وكانت إدارة برشلونة قد فضّلت خوض اللاعب لمنافسات دوري أبطال أوروبا أولا قبل خضوعه للجراحة.
ومع مدة الغياب المعلنة، فسيبتعد شتيغن عن برشلونة حتى ديسمبر المقبل.
وخاض تير شتيغن 46 مباراة هذا الموسم، آخرها أمام بايرن ميونخ، وتلقت شباكه فيها 8 أهداف مقابل هدفين، في مباراة تسببت في أزمة كبيرة للفريق الكتالوني، ورحل على إثرها المدير الفني كيكي سيتين.