تقرير: زيدان لن يعتمد على جيمس رودريغيز في ريال مدريد

أفاد برنامج ”الشرينغيتو، عن قرار من المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بشأن الكولومبي، جيمس رودريغيز.

وبحسب البرنامج الشهير، فإن رودريغيز لن يلعب مجددًا في أي مباراة لريال مدريد، تحت قيادة زيدان.

واستبعد زيدان رودريغيز من قائمة ريال مدريد، لمواجهتي أتلتيك بلباو، وديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير قبل أيام، أن رودريغيز طلب من زيدان عدم استدعائه لقائمة ريال مدريد، في ظل عدم الاعتماد عليه في المباريات.

وكشفت تقارير أيضًا، أن ريال مدريد ينوي التخلص من رودريغيز، للتخلص من راتبه، حيث يتقاضى 7 ملايين يورو، سنويا.

وانضم جيمس رودريغيز، البالغ من العمر 28 عامًا، لريال مدريد صيف 2014، وينتهي عقده صيف 2021.

والصيف الماضي ارتبط رودريغيز بالانتقال لنابولي، للعمل مجددًا مع كارلو أنشيلوتي، غير أن الصفقة لم تتم، كما تردد أن ريال مدريد رفض بيع رودريغيز لمنافسه أتلتيكو مدريد.

وشارك رودريغيز في 14 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد، بواقع 728 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع 2.