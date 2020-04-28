رئيس رابطة الليغا يحسم موعد عودة مباريات الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية على أن السلطات الإسبانية، ستسمح للرياضيين المحترفين بخوض التدريبات، بداية من 4 مايو المقبل، ضمن خطة البلاد للخروج تدريجيا من الحجر الصحي الشامل بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس رابطة الليغا الإسبانية، خافيير تيباس، في تصريحات للصحافة الإسبانية، يوم الثلاثاء: "في منتصف شهر يونيو ستعود الليغا".

🚨Javier Tebas en #Vamos “a mediados de junio volverá @LaLiga” — Isaac Fouto (@isaacfouto) April 28, 2020

وأضاف: "نريد إنهاء الموسم وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وشدد تيباس على أن إلغاء الموسم الحالي، أسوة بقرار المسؤولين في فرنسا اليوم، يُعد خيارا غير مطروح في الوقت الحالي.

وأشار: "لا أفهم كيف سيكون هناك خطر أكبر من لعب مباريات كرة القدم خلف الأبواب المغلقة، ومع جميع الإجراءات الاحترازية، من العمل على خط تجميع، أو على قارب صيد في أعالي البحار".

وأردف: "الأمور المهمة للاقتصاد يمكن استئناف نشاطها، بطريقة آمنة وخاضعة للرقابة، وهذا من الممكن أن يحدث مع نشاط كرة القدم".

وأشارت التقارير، إلى أنه "في 4 مايو ستبدأ التدريبات الانفرادية، وفي 11 مايو ستكون بواسطة مجموعات، وفي 26 مايو ستكون جماعية، والليغا ستعود من يوم 7 أو 14 يونيو خلف الأبواب المُغلقة، ولن تكون هُناك مباريات كل 48 ساعة".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، أقرب ملاحقيه.