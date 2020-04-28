مصدر مسؤول في نادي برشلونة يوجه صدمة للجماهير بشأن ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية على أن نادي برشلونة اتخذ قراره النهائي بشأن التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان في الميركاتو المقبل.

ويستهدف برشلونة ضم اللاعب منذ الصيف الماضي، كما أن نيمار أبدى رغبته في العودة إلى كامب نو، الذي شهد بزوغ نجمه في أوروبا، ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف عام 2017 إلى سان جيرمان، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي الأعلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

ونقلت صحيفة "L'Esportiu" الكتالونية، تصريحات من مصدر مسؤول في نادي برشلونة، لم تذكر اسمه، يشدد على أن التعاقد مع نيمار حل غير عملي لمشاكل برشلونة الحالية.

وقال المصدر: "من الواضح أننا نرغب في ضم نيمار، ولكن يجب أن نكون واقعيين، إن عودته هذا الصيف أمر مستحيل عمليا، جميعنا نراهن على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، أكثر من عودة نيمار".

وأضاف: "إذا كان علينا خفض رواتب الفريق الأول بشكل كبير، فكيف تريد أن يأتي نيمار، اللاعب الذي يتقاضى أكثر من 30 مليون يورو في الموسم الواحد، بالتأكيد هذا ضرب من الخيال ومستحيل، أراهن على لاوتارو أكثر".

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن برشلونة سيحاول الفترة المقبلة الضغط على إنتر لضم لاوتارو، خاصة أن النيرازوري مستعد للاستماع إلى العروض التي تشمل تبادلات بين اللاعبين لجعل العملية أرخص.