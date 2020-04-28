لوكا يوفيتش يمهد طريق ريال مدريد لحسم صفقة دوناروما حارس ميلان الإيطالي

كشفت تقارير إيطالية رغبة نادي ميلان في التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ميلان لضم يوفيتش للعب بجوار زميله ريبيتش، وهو الثنائي الذي حقق نجاحات كبيرة في آينتراخت فرانكفورت الألماني، الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن نادي ريال مدريد سيسعى لاستغلال اهتمام ميلان المستمر بضم يوفيتش من أجل التعاقد مع دوناروما حارس مرمى ميلان الشاب.

وقالت الصحيفة، بحسب تقارير إيطالية، إن إدارة ميلان ترى أن ريال مدريد قد يقدم تسهيلات في صفقة يوفيتش إذا حصلوا على خيار بأحقية التعاقد مع دوناروما حال مغادرته لصفوف الفريق الإيطالي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ميلان حاول بالفعل التعاقد مع يوفيتش، في يناير الماضي، إلا أن ريال مدريد رفض إتمام الصفقة.

ويبدو موقف النادي الملكي مختلفا في الوقت الحالي، بعد أن خيب يوفيتش التوقعات ولم يقدم المستوى المنتظر منه.

ويراقب مسؤولو ميلان موقف المهاجم الصربي عن كثب، بينما تبقى القيمة السوقية ليوفيتش، والتي تصل إلى 60 مليون يورو، عائقا أمام حسم هذه الصفقة.