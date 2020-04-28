بايرن ميونخ يصدم ريال مدريد في صفقة هذا اللاعب

قالت تقارير صحفية إن نادي بايرن ميونخ الألماني تفوق على ريال مدريد الإسباني في أولى صفقات الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن إدارة بايرن ميونخ أجرت اتصالات مكثفة مع الفرنسي "دايوت أوباميكانو" مدافع نادي لايبزيغ الألماني، وأنهت الاتفاق معه كي يرتدي قميص العملاق البافاري في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي بايرن ميونخ كانوا يراقبون مستوى أوباميكانو، البالغ من العمر 21 عاماً، منذ الموسم الماضي، وقروا الدخول في مفاوضات معه بعد تألقه برفقة لايبزيغ هذا الموسم، حيث شارك في 29 مباراة.

وتابعت: "هناك شرط جزائي في عقد اللاعب مع لايبزيغ تبلغ قيمته 60 مليون يورو، في حالة انتقال أوباميكانو إلى أحد الأندية الألمانية، ومن المؤكد أن ترتفع قيمة هذا الشرط الجزائي في حالة رحيل اللاعب إلى ناد آخر خارج ألمانيا، وهو ما ساهم في حسم الموقف لصالح بايرن ميونخ، الذي يملك علاقات جيدة مع لايبزيغ".

ينتهي عقد أوباميكانو مع لايبزيغ في صيف 2021، وبالتالي فإن بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون ضرورياً، كي يستطيع ناديه الحصول على مقابل مالي جيد من الصفقة.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد طالب بالتعاقد مع أوباميكانو في الموسم الجديد، لدعم دفاعات الميرينغي بلاعب مميز، إلا أن بايرن ميونخ يبدو أنه حسم السباق مبكراً.