القائمة السوداء لزين الدين زيدان

دفعت تصريحات الدولي الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد المعار لآرسنال، صحيفة "ماركا" لفتح ملف اللائحة السوداء للفرنسي زين الدين زيدان خلال تدريبه ريال مدريد وتعامله السيئ مع بعض النجوم رغم قيمتهم ورغم كون المدرب الفرنسي مشهورا بحسن إدارته لغرف الملابس.

وأكد سيبايوس أنه لم يتكلم مع المدرب الفرنسي نهائيا منذ رحيله نحو آرسنال، ما يشير للعلاقة السيئة للدولي الإسباني مع المدرب الفرنسي.

ورصدت صحيفة "ماركا" عدة لاعبين لم تكن علاقتهم جيدة مع المدرب الفرنسي ووصفتهم بالقائمة السوداء للمدرب، وهم:

الإسباني ألفارو موراتا

عاد المهاجم الإسباني لريال مدريد بعد موسمين في يوفنتوس كان خلالهما لاعبا أساسيا ومهما في الفريق الإيطالي ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة ، وكان يأمل أن يكون له دور كبير في الفريق.

واستقبل زيدان المهاجم بصدر رحب لكونه كان يحتاج لقلب هجوم حقيقي لكنه لم يمنحه الفرصة نهائيا في المواعيد الكبرى وظل رهين الخطة "ب" موسم 2016-2017 حيث شارك في 43 لقاء وسجل 20 هدفا، لكنه فضل الرحيل في نهاية الموسم نحو تشيلسي قبل أن يعود الموسم الحالي للجار أتلتيكو مدريد.

الكولومبي جيميس رودريغيز

لم يستطع النجم الكولومبي تحمل دور البديل الجيد والاكتفاء بتواجده في الخطة " ب " خلال موسم الثنائية 2016-2017 وفضل جمع حقائبه والرحيل معارا نحو بايرن ميونخ لموسمين.

ودفع جيمس رودريغيز ثمن تفضيل المدرب الفرنسي للإسباني إيسكو في وسط الميدان كما لم يستغل بدوره الفرصة التي منحت له في بداية الموسم الحالي وعاد لدكة البدلاء مجددا، وتشير التوقعات لرحيله الصيف القادم.

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش

اعتبره دائما المدرب الفرنسي لاعبا مهما، وخلال فترة زيدان الأولى كان النجم الكرواتي الشاب ضمن خطط زيدان لكنه أيضا ظل حبيس الخطة " ب" ودفع ثمن تواجد 3 نجوم في وسط الميدان كاسيميرو وكروس ومودريتش.

ومع رحيل زيدان رحل النجم الكرواتي معارا لتشلسي ورفض العودة الصيف الماضي رغم عودة زيدان لتدريب ريال مدريد مفضلا الانتقال النهائي للفريق الإنجليزي لكونه لم يشعر بأهميته في ريال مدريد.

الويلزي غاريث بيل

الوحيد الذي لم يغادر ريال مدريد رغم الصعوبات التي واجهها في ريال مدريد وذلك لأسباب أيضا مرتبطة براتبه الكبير وعدم رغبة فرق أخرى في دفع مبلغ مالي لضمه.

في بداية فترة زيدان الأولى راهن على الجناح الويلزي وعلى الثلاثي الشهير بنزيمة ورونالدو وبيل " BBC " لكن مع الوقت فقد الثقة في النجم الويلزي وفضل اللعب بـ4 لاعبين في وسط الميدان حيث أشرك إيسكو.

وفي الصيف الماضي طالب زيدان برحيل الجناح الويلزي بأسرع وقت لكنه اضطر للتعامل معه مجددا بسبب بقائه ولم يستطع المدرب الفرنسي أن تكون علاقته بغاريث بيل جيدة رغم كونه دافع عنه كثيرا ومنحه عدة فرص.

الإسباني داني سيبايوس

كان آخر النجوم الذين لم تكن علاقتهم مع زين الدين زيدان جيدة حيث التقى الاثنان في موسم واحد 2017-2018.

ورغم أن إدارة ريال مدريد راهنت على النجم الشاب الذي قدم لقاءات جيدة رفقة المنتخب الأولمبي الإسباني، لم يمنح زيدان داني سيبايوس فرصا كبيرة وفتح أمامه الباب للرحيل دائما، وهو ما فعله النجم الشاب الصيف الماضي حين رحل معارا لآرسنال وأكد أنه لم يتكلم مع المدرب الفرنسي منذ مغادرته الفريق الملكي.