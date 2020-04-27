ما خطة نادي برشلونة مع أنسو فاتي حال نجاح التعاقد مع الصفقات الجديدة؟

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن نادي برشلونة الإسباني يدرس حالياً موقف مهاجمه الشاب أنسو فاتي في الموسم المقبل، في ظل الصفقات التي تريد إدارة البارسا التعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسؤولو برشلونة استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، إلى صفوف البلوغرانا في الموسم الجديد، لتعزيز الخيارات الهجومية والاستعداد لمرحلة ما بعد الأوروغوياني لويس سواريز، 33 عاماً، الذي ينتهي عقده مع البارسا في يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن انضمام تلك الصفقات الجديدة سيؤدي إلى تعقيد موقف فاتي في صفوف برشلونة، كون حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول كما حدث خلال الموسم الجاري سيكون صعبا للغاية.

وأكدت أن إدارة برشلونة تدرس ملف فاتي، 17 عاماً، بمنتهى الحرص، وتريد أن تحقق أقصى استفادة من اللاعب الشاب الذي يملك إمكانات كبيرة تؤهله ليكون أحد نجوم البلوغرانا في المستقبل.

وأضافت: "تقوم خطة برشلونة على إبقاء فاتي في صفوف الفريق الأول خلال التدريبات تحت قيادة المدرب كيكي سيتين، وفي حالة عدم دخوله قائمة المباريات ومشاركته فيها سوف ينتقل للعب مع الفريق الثاني لنادي برشلونة، حتى لا يفقد حساسية المشاركة في المباريات".

وتابعت: "هناك خيار آخر مطروح على طاولة برشلونة، وهو إعارة فاتي إلى أحد أندية الدوري الإسباني، الليغا، في الموسم المقبل، كي يكتسب خبرة المباريات بشكل أكبر، ولكن هذا الطرح لا يجد قبولاً لدى إدارة البلوغرانا، التي تريد استمرار اللاعب رفقة النادي لمراقبة تطور مستواه عن قرب، إلا أن هذا الخيار يبقى متاحاً إذا طلب اللاعب نفسه الانتقال إلى وجهة أخرى يستطيع من خلالها اللعب بصورة منتظمة".

وشارك فاتي هذا الموسم في 24 مباراة رفقة برشلونة، بإجمالي 1012 دقيقة، وأحرز 5 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

ورغم صغر سنه، إلا أن قيمته التسويقية تصل حالياً إلى 36 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".