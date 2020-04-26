رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية

لا يزال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس واثقًا من أن جميع أطراف الدوري ستكون قادرة على استئناف التدريبات في الرابع من مايو/آيار المقبل، لاستكمال خطته لعودة نشاط اللعبة المتوقف في البلاد منذ الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا.

ومع ذلك، قال تيباس خلال مقابلة مع محطة "كادينا كوب" الإذاعية الإسبانية إنه واثق من أنه يمكن الوفاء بالموعد النهائي، مضيفًا أن الليغا سيواصل الالتزام بنصيحة هيئة الصحة الإسبانية، بالنظر إلى استئناف التدريبات في الرابع من الشهر المقبل.

وقال تيباس إن الرابطة ستقرر عودة اللاعبين للتدريبات الفردية يوم 4 مايو المقبل.

كما قررت الرابطة تحديد يوم 18 مايو التدريب كمجموعات صغيرة، وفي يوم 1 يونيو سيعود المران الجماعي لكل اللاعبين.

وستكون هناك فترة تدريبات تحضيرية لمدة 6 أسابيع قبل استئناف البطولة.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن عددًا من قيود الإغلاق سيتم تخفيفها في الثاني من الشهر المقبل بالتدريب، لكن وزير الصحة سلفادور إيلا حذّر بشأن ما تردد عن موعد عودة التدريب والمباريات.

وتضررت إسبانيا بشدة من الوباء، حيث تأكدت وفاة 23000 شخص بسبب الجائحة، وهي ثاني أعلى نسبة في أوروبا بعد إيطاليا.

وكانت إيطاليا قد قررت، اليوم الأحد، أيضًا عودة التدريبات في الرابع من مايو/آيار المقبل، على أن يكون التدريب بعدها في مجموعات صغيرة ثم يتم استئناف الموسم.