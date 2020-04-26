وكيل البرازيلي إيغوز غوميز يفتح باب انتقاله لريال مدريد

ألمح فاغنر ريبيرو، وكيل أعمال الموهبة البرازيلية، إيغور غوميز، لاعب ساو باولو، لإمكانية انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.

ونقلت صحيفة "أس" عن ريبيرو قوله: "أعمل مع إيغور غوميز، عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا، كان هناك حديث عن أنّ ريال مدريد أراد التوقيع معه، وقلت، إن الوقت ليس مناسبا للحديث عن ذلك".

وأضاف "إنه لاعب بارز ومختلف، وأحلم بنقله إلى ريال مدريد. أنا أحب هذا النادي، وإذا كانت هناك فرصة لنقله إلى سانتياغو برنابيو، سأفعل ذلك بكل سرور".

وأكمل ريبيرو "لدى غوميز أسلوب لعب مثل لاعبي أوروبا، يمتلك مهارات التسجيل والتمرير، إنه لاعب متكامل".

ويجيد غوميز اللعب في خط الوسط، وشارك مع الفريق الأول لساو باولو في 31 مباراة، سجل فيها 3 أهداف

وغوميز، البالغ من العمر 21 عامًا، يملك شرطًا جزائيًا مع ساو باولو، يتيح له الرحيل مقابل 50 مليون يورو، علمًا بأن اللاعب ارتبط بأندية: برشلونة، وإشبيلية، وأياكس أمستردام.

وتحولت سياسة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، خلال السنوات الماضية من جلب النجوم بأسعار كبيرة، على التعاقد مع المواهب الشابة بأسعار أقل، على غرار: فينيسيوس جونيور، ورودريغو غوس، ورينير جيسوس.