"عمولة غريزمان" تفتح الباب أمام أزمة جديدة للرئيس بارتوميو في نادي برشلونة

لا تزال الأزمات تلاحق جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل عام على الانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني العملاق، والمقرر لها عام 2021.

وكان 6 أعضاء من مجلس إدارة برشلونة، ومن بينهم نائب الرئيس إميلي روسود، استقالوا من منصبهم في وقت سابق من الشهر الجاري، على خلفية اتهاماتهم لرئيس النادي بارتوميو بارتكاب مخالفات مالية وفساد مالي وإداري، وهو الأمر الذي أنكره بارتوميو جملة وتفصيلا.

إلا أن صحيفة culemania الكتالونية، كشفت في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن 21 عضوا في نادي برشلونة تقدّموا بمذكرة إلى الرئيس بارتوميو، وطلبوا فيها تفسيرات بشأن عمولات مزعومة حصل عليها طرف ثالث في صفقة انتقال المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري.

وأشار الأعصاء في المذكرة إلى ضرورة التحقيق والحصول على إجابات نهائية وواضحة لما تردد من مزاعم حول حصول هذا الطرف الثالث المجهول الهوية على عمولة بقيمة 7 ملايين يورو، في صفقة غريزمان، التي دفع برشلونة فيها 120 مليون يورو للتعاقد معه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

📰 [ARA] | 21 Barçelona members have sent a letter to President Bartomeu asking for explanations about alleged commissions charged by an agent on the signing of Griezmann. pic.twitter.com/OLX8iDcii0

— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 26, 2020