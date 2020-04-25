ماركا: كيكي سيتين يجد حلًا لمشكلة كوتينيو.. وعودته تكبد برشلونة خسائر

قرر نادب برشلونة الإسباني بيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا؛ إلا أن الأزمة الاقتصادية الحالية والتي لا يبدو أنها ستزول قريبًا تضمن إلى حد كبير عدم وصول عروض للاعب الذي فشل في تكرار تألقه السابق مع ليفربول.

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كيكي سيتين مدرب برشلونة لديه خطة بشأن اللاعب المعار إلى بايرن ميونخ الألماني وهي نقله إلى خط الوسط.

وأعلن النادي البافاري خضوع كوتينيو لجراحة بسيطة في الكاحل الأيمن، يوم الجمعة، وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل خلال أسبوعين.

ويمكن للاعب البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا والمعار من برشلونة لمدة موسم واحد أن يكون جاهزًا لإكمال موسم الدوري الألماني المتوقف منذ منتصف مارس/ آذار، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأخفق كوتينيو في الظهور بأداء مقنع في ألمانيا، وتشير تقارير صحفية إلى أنه بات هدفًا لعدة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن دون أن يصله أي عرض جادٍ في ظل غموض مستقبل كرة القدم في العالم حاليًا.

ولا ينوي بايرن ميونخ تحويل عقد الإعارة إلى نهائي، لكن سيتين لم يتخلَ عن نجم ليفربول السابق، حيث قال لمحطة "RAC1" الإذاعية الكتالونية:"إنه لاعب رائع، وأنا أحبه حقًا".

وكان إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة يستخدم كوتينيو دائمًا كجناح على اليسار، لكن هذا المركز لم يكن مناسبًا أبدًا مع اللاعب ليتدهور أداؤه ويتعرض لصافرات استهجان من جماهير "كامب نو".

وكُلف سيتين بإيجاد حل لمشكلة الدولي البرازيلي، وقرر أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي دفعه مرة أخرى إلى خط الوسط نظرًا لمواهبه الهجومية ودقته في الثلث الأخير.

ويمكن أن يكون كوتينيو مناسبًا في خط الوسط، ويمكن أن يلعب إلى جوار آرثر ميلو، وفرينكي دي يونغ، أو سيرجيو بوسكيتش خلفه، لتوفير صلابة دفاعية.

وسيدفع برشلونة 20 مليون يورو إضافية إلى ليفربول في حال خوض كوتينيو 100 مباراة، وقد خاض حتى الآن 74، وإذا بقي في النادي الكتالوني بعد الصيف الحالي، سيصل بسهولة إلى هذا الرقم، وحينها سيدفع برشلونة هذا المبلغ.