يهددهم بالعقاب.. رئيس الليغا يحذّر الأندية الرافضة لاستئناف الدوري الإسباني

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه لن يكون هناك أي تراجع بشأن استكمال المسابقة" بسبب جائحة فيروس كورونا، محذرًا الأندية التي ترفض استئناف الليغا وفقًا للخطة التي أعلنتها الرابطة.

وأعلن تيباس بعد اجتماع مع اللجنة الطبية في الرابطة، اليوم الجمعة:"في هذا الوقت لا نفكر في سيناريو عدم إنهاء المنافسة"، ومقتنع بأن كلًا من الدرجتين الأولى والثانية سيتم الانتهاء منهما عاجلًا أو آجلًا، وهذا ما نركز عليه".

وأوضح خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إمكانية زيارة الأندية في حال إلغاء الموسم غير مطروحة، وسيتم هبوط وصعود الأندية حتى في حال إلغاء الموسم لأسباب قهرية".

وصرح تيباس أيضًا أنه إذا رفض أي نادٍ اللعب، سيتعرض لعقوبات تأديبية، موضحًا:"يمكن لقرار أحد أن يضر بالجميع، وإذا رفض فريق اللعب ستطبق عليه القواعد، وأوضح أن هذه صناعة تمثل 1.3 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر 180 ألف وظيفة، فمن الضروري أن تكون متضامنًا وتبحث عن مصلحة كل منها".

وقال متحدثًا عن خطة استئناف الموسم:"من المرجح جدًا أن المباريات ستكون دون جماهير حتى ديسمبر"، وقال تيباس ، الذي اعترف بأنه اجتمع كثيرًا مع نظرائه من البطولات الأخرى:"سيتعين علينا تقييم كيفية مشاركة الفرق في المباريات والبث التلفزيوني، ومن سيكون قادرًا على دخول الملاعب، ويجب أن نكون حذرين للغاية".

وأوضح رئيس رابطة الليغا أنه على الأرجح الانتهاء أولًا من البطولات المحلية، ثم دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي فيما بعد.

وقال تيباس بعد انتقادات تعرض لها بسبب خضوع اللاعبين للاختبارات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا:"لقد كان هناك الكثير من الغوغائية في قضية الاختبارات، ولم نقم بأي شيء مختلف عن الجهات الأخرى التي ترغب في العودة الآمنة للاعبين لاستئناف النشاط".

وتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا إلى أجل غير مسمى في مارس/ آذار الماضي، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا رغم أن رابطة البطولة بعثت ببروتوكول إلى جميع أندية الدرجتين الأعلى يلخص شروط استئناف التدريبات والتي تتضمن اخضاع اللاعبين والطواقم الطبية لفحوص متتالية.

لكن هذه الخطة أو البروتوكول يعترض عليها بعض الأندية خوفًا على سلامة لاعبيها أو تعرضهم للإصابة بالفيروس خلال المباريات.