والدة نيمار تطرد صديقها بعد أسبوعين فقط من إعلان ارتباطهما (فيديوجرافيك)‎

قررت نادين غونسالفيس، والدة نجم الكرة البرازيلية نيمار، أن تضع حدا لعلاقتها بحبيبها الجديد الذي يصغرها بما يقرب من 30 عاما.

وأعلنت والدة نيمار البالغة من العمر 52 عاما انفصالها عن لاعب كرة القدم البرازيلي، تياغو راموس، البالغ من العمر 22 عاما.

وجاء قرار الانفصال بعدما تأكدت نادين من وجود علاقات سابقة ربطت حبيبها الشاب مع رجال آخرين، أمثال شيف نيمار الشخصي ماورو، وممثل برازيلي يدعى "كارلينهوس مايا".

وكانت نادين البالغة من العمر 52 عاما، قد أعلنت من خلال صفحتها على "إنستغرام" علاقتها بتياغو راموس البالغ 22 سنة ويصغرها بـ30 عاما، مؤخرا، وهي العلاقة التي باركها ابنها نيمار، وتمنى لها السعادة كما باركها والده زوجها السابق.