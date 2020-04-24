أومتيتي وسيميدو مفتاح برشلونة لحسم صفقة ندومبيلي نجم توتنهام الإنجليزي

فرضت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا مفردات جديدة على سوق الانتقالات الصيفية، حيث تتوجه الأندية الأوروبية لعقد المزيد من الصفقات التبادلية، لمواجهة أزمة السيولة نتيجة لتوقف النشاط الرياضي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فان نادي برشلونة الإسباني يخطط لعقد صفقة تبادلية مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بانضمام الثنائي أومتيتي ونيلسون سيميدو لاعبي البلوغرانا إلى الفريق اللندني مقابل الفوز بخدمات الفرنسي ندومبيلي لاعب وسط السبيرز.

ويحظى ندومبيلي بإعجاب مسؤولي النادي الكتالوني، الذي يبحث عن حل لتخفيض القيمة المادية للصفقة.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كلا من سيميدو وأومتيتي قد ارتبطا بالانضمام لعدة فرق أوروبية في إطار صفقات تبادلية أخرى.

وارتبط أومتيتي قلب دفاع الفريق الكتالوني بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، كجزء من عملية انتقال نيما ردا سيلفا إلى برشلونة، بينما ارتبط سيميدو بالانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل التعاقد مع غواو كانسيلو لاعب السيتيزن.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن العلاقة بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام ولاعبه ندومبيلي ليست على ما يرام ما يسهل مهمة برشلونة، خاصة بعد أن وجه لاعب الوسط الفرنسي انتقادات علنية لمورينيو.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن فيلب كوتينيو صانع الألعاب البرازيلي المعار حتى نهاية الموسم من برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني، قد تم طرح اسمه كجزء من هذه الصفقة إلا أنه يبدو أقرب للانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي.