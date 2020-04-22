المفضل لدى ميسي.. نيمار أم لاوتارو؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة، في استقدام نيمار، للعب مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة (SER) إلى أنها نقلت عن مصادر دخل الفريق بأنه سأل ميسي هل ترغب في اللعب مع لاوتارو مارتينيز أم نيمار، فأجاب أنه يرغب في استقدام المهاجم البرازيلي.

وأضافت نقلا عن المصدر: "ميسي أكد أنه يرتاح في اللعب بجانب نيمار، وأنه تعود على طريقة اللعب بجواره".

وأشارت الصحيفة إلى وجود انقسام داخل إدارة نادي برشلونة، حيث يرغب مجلس الإدارة في استقدام لاوتارو مارتينيز، ولكن الرئيس بارتوميو يرغب في التعاقد مع ميسي.

ويؤمن بارتوميو بأن عودة نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى، هو مفتاح فوزه في الانتخابات المقبلة.