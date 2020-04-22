صراع بين توتنهام وإنتر ميلان لضم أرثر ميلو نجم نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية على أن أرثر ميلو، نجم وسط نادي برشلونة، أصبح محط اهتمام العديد من الأندية الكبرى لضمه في الميركاتو المقبل.

ويصر برشلونة أن اللاعب البرازيلي ليس للبيع، بينما يرحب بالتخلي عن زملائه في خط الوسط أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الأربعاء، فهناك رغبة شديدة لدى توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان في التعاقد مع النجم البرازيلي.

ويرغب مدرب إنتر أنتونيو كونتي في استغلال اهتمام برشلونة بضم مهاجمه لاوتارو مارتينيز، لطلب أرثر في صفقة تبادلية.

في المقابل، يصر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على ضم اللاعب لخط وسط فريقه، خاصة مع إمكانية رحيل لاعبه تانغي ندومبيلي.

ويمتلك أرثر عقدا مع البرسا حتى عام 2024 بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو، بينما يبدي إنتر وتوتنهام استعدادا تاما لتلبية مطالب برشلونة إذا قرر اللاعب الرحيل.