ريال مدريد يكشف مناورة باريس سان جيرمان.. و"كورونا" يجهض صفقة مبابي في صيف 2020

قالت صحيفة "آس" إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني ترى أن صفقة الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان، ستتم في صيف 2021، رغم المناورات التي تقوم بها إدارة النادي الفرنسي حاليا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ألمح إلى أن نهاية عقد مبابي مع الـ"بي إس جي"، في صيف 2022 لن يكون عامل ضغط على النادي الفرنسي لبيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم المقبل، كي لا يرحل مجانا.

وأضافت: "أكد ليوناردو لمديري أعمال مبابي أن رفض اللاعب التجديد مع باريس سان جيرمان، ونهاية عقده في يونيو 2022، لن يجبر النادي على بيعه إلى ريال مدريد، وهو ما يريده اللاعب والميرينغي أيضا، وسوف يظل النادي الفرنسي متمسكا بمبابي حتى نهاية عقده، ولو تسبب ذلك في رحيله مجانا".

ومضت تقول: "تلقت إدارة ريال مدريد رسالة ليوناردو، إلا أنها تعلم جيدا أنها مجرد مناورة من البرازيلي للضغط على مبابي كي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وأن تلك التهديدات فارغة من مضمونها تماما، لأن النادي الفرنسي لا يمكن أبدا أن يسمح برحيل مبابي مجانا، كون صفقة ضمه تكلفت 180 مليون يورو، وبالتالي فإن الحصول على مقابل مالي كبير سيكون ضمن أولويات الإدارة القطرية للنادي، إذا فشلت جميع المحاولات الساعية لتجديد عقده".

وفي سياق متصل، قال "يفان لي مي"، مدير أعمال الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر نادي ريال مدريد، إن الأزمة التي تسبب فيها فيروس "كورونا" كان لها تأثير سلبي على انضمام مبابي إلى الميرينغي.

وأشار "لي مي"، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إلى إنه كان يرى إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2020 قبل الأزمة المالية العنيفة التي ضربت جميع الأندية الأوروبية نتيجة وباء "كورونا".

وأكد أن الأزمة الحالية ستجعل من المستحيل على ريال مدريد أو أي ناد آخر شراء مبابي من باريس سان جيرمان، لأن سعره باهظ للغاية، ولن تستطيع أي ميزانية تحمل تكاليف تلك الصفقة.